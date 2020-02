Spies og TUI modtager mange opkald fra bekymrede danskere, der har bestilt rejser til Tenerife.

Mange danskere, der har bestilt rejser til Tenerife, henvender sig til deres rejsearrangører og spørger bekymret til situationen på den spanske ferieø.

Det sker, efter at to italienske turister på et hotel i byen Adeje har fået konstateret coronavirus.

- Den store medieomtale giver en vis bekymring. Folk ringer og spørger til situationen. Der har også været enkelte, der har aflyst deres tur, siger kommunikationschef i Spies Lisbeth Nedergaard.

- Men vi fortæller, at der ikke er nogen ændringer i Udenrigsministeriets rejsevejledning, og det beroliger de fleste, siger hun.

Der er seks danskere på det firestjernede hotel, og de er nu i karantæne ligesom hotellets øvrige gæster.

Spies benytter ikke det pågældende hotel. Det gør derimod TUI, der har seks gæster fra Sverige og Finland på hotellet.

Men altså ingen danskere.

- Vi har fået mange henvendelser fra folk, der gerne vil høre, hvilken betydning det har.

- Vi fortæller dem, at det er en isoleret hændelse på et enkelt hotel, hvor der ikke har været danskere i ti dage, siger pressechef Mikkel Hansen fra TUI.

Det har ifølge pressechefen resulteret i enkelte aflysninger.

Bravo Tours har to danske gæster på hotellet. Der er tale om et par, som ankom mandag.

De befinder sig ifølge pressekontakt Sidsel Nordestgaard på deres værelse og afventer de spanske myndigheders anvisninger.

De er ved godt mod og udviser ingen sygdomstegn, oplyser hun.

Der har været enkelte opkald fra andre af selskabets kunder, der er på vej til Tenerife. Men det har ifølge pressekontakten ikke affødt en telefonstorm.

De fire øvrige danskere på hotellet har selv booket deres ophold.

Det er endnu uvist, hvor længe beboerne på hotellet i Adeje skal være i karantæne.

/ritzau/