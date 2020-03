Nye tilfælde af coronavirus rundt om i Europa synes at blive bekræftet hver time i disse dage.

Ofte er de ramte, man kan læse om i medierne, voksne. Men hvad med børn? Bliver de påvirket af coronavirus på lige fod med alle andre? Det giver vi svar på herunder.

Så vidt i coronavirus-udbruddet, som begyndte i den kinesiske by Wuhan i slutningen af sidste år, er meldingerne om syge og omkomne børn få. Det skyldes, at der faktisk er ganske få indrapporterede tilfælde af børn, der har fået coronavirus.

Fordi der netop er så få børn, der er blevet meldt syge, er datagrundlaget umiddelbart ikke ret stort, og derfor er viden om virussets påvirkning af børn også begrænset. Men her er, hvad vi ved på nuværende tidspunkt:

Børn er ikke mere modtagelige

På grund af den ringe mængde data kan man ikke sige det med sikkerhed. Men umiddelbart er der noget, der tyder på, at børn ikke er mere modtagelige end voksne. Og langt de fleste bekræftede tilfælde af coronavirus er fundet hos voksne.

Så vidt er blot 2,4 procent af alle registrerede tilfælde børn, viser WHO's opgørelse. Børn er altså blevet smittet, men langtfra i samme omfang som voksne.

Statens Serum Institut skriver følgende om smitte af børn:

»Der er ikke påvist øget risiko for alvorlig sygdom blandt børn og unge, der smittes med nyt coronavirus, og der er samlet set en lav frekvens af børn og unge, der smittes med coronavirus.«

Børn får mildere symptomer

Ud fra den begrænsede mængde data om børn, der er blevet smittet med coronavirus, tyder meget på, at børn får mildere symptomer end mange voksne. Ofte kan symptomerne hos børn minde om forkølelse.

I Kina er mindst ét tilfælde, hvor et barn har haft svære symptomer som diarré, opkast og vejrtrækningsproblemer, blevet rapporteret. Men det tyder på at være højst usædvanligt.

Et barn bærer maske for at undgå coronavirus. Intet tyder på, at børn er mere modtagelige over for det frygtede virus – faktisk er det lige omvendt. Foto: SOE ZEYA TUN

Statens Serum Institut skriver følgende:

»Ud fra den viden, man har indtil nu, tyder det på, at langt de fleste børn og unge har et mildt forløb af sygdommen.«

Børn bliver ikke nær så syge

Der har været tilfælde af børn i Kina, som har haft svære komplikationer i forbindelse med coronavirus.

Men det har ofte været, når det pågældende barn i forvejen har været svækket eller syg.

Ingen kur – heller ikke til børn

Der arbejdes på højtryk verden over med at finde frem til en kur for coronavirus.

Men på nuværende tidspunkt vurderes det fra flere sider, at man tidligst kan forvente en vaccine i slutningen af 2020, med mindre der kommer et stort gennembrud.

Af den årsag er der heller ikke en kur for coronavirus i skrivende stund – hverken til børn eller voksne.

Ingen tilfælde, hvor børn har smittet andre børn

Selv om børn er blevet smittet med coronavirus, viser en rapport fra WHO, der har været i Kina for at studere udbruddet, at der ikke er ét eneste bekræftet tilfælde, hvor et barn har smittet et andet barn – eller en voksen for den sags skyld – med coronavirus. Det slår de svenske sundhedsmyndigheder fast på baggrund af rapporten.

Data kommer blandt andet fra de amerikanske og danske sundhedsmyndigheder samt WHO's rapport om udbruddet.