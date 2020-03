Vi europæere og også amerikanerne er måske ramt af overmod i forbindelse med kampen mod den frygtede coronavirus.

Det mener i al fald dr. Kim Woo-Ju, professor i infektionssygdomme ved Korea University College of Medicine i Seoul.

For selv om det ligger langt fra vores vestlige tradition at gå rundt i det offentlige rum og bære en maske, der dækker næse og mund, er det et vigtigt og samtidig ganske simpelt middel for at begrænse smittespredningen, lyder det fra den sydkoreanske professor i et interview bragt af netmediet Asian Boss.

Netop Sydkorea er et af de lande i verden, som har haft størst succes med at inddæmme coronavirus.

Først og fremmest gennem et massivt testprogram, hvor der gennem de seneste mange uger er blevet udført test for coronavirus på mellem 15.000 og 20.000 mennesker hver eneste dag.

I såvel Sydkorea som de fleste andre steder i Asien er det helt almindeligt at bære maske i det offentlige rum, hvis man for eksempel er forkølet, har influenza eller lignende. Og med den aktuelle coronakrise er der nu praktisk taget ingen, som går på gaden uden maske for næse og mund på de breddegrader.

Men nu er maskekulturen faktisk begyndt at brede sig. Også i Europa.

Mandag blev det i Østrig indført ved lov, at man skal bære maske, når man er ude for at handle. Af samme grund får alle kunder nu udleveret en maske ved indgangen til supermarkederne.

Kansler Sebastian Kurz opfordrer i samme forbindelse ovenikøbet sine landsmænd til at bære maske i det hele taget, uanset hvor man færdes i det offentlige rum i Østrig.

»Det er ikke en del af vores kultur, og det vil være en stor tilvænning for os. Men det er nødvendigt, at vi tager det her skridt for yderligere at mindske spredningen,« siger han til det tyske nyhedsbureau DPA.

Også i Tjekkiet er maskekulturen til at få øje på i gadebilledet.

En tjekkisk produceret video, hvori en kvinde opfordrer alle til at tage et billede af sig selv med maske og vise det til andre brugere i kampen mod coronavirus, deles i øjeblikket som en steppebrand på Facebook.

Men Allan Randrup Thomsen, professor i virologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, maner til besindighed.

Han advarer om, at det at bære maske risikerer at få den modsatte effekt, fordi det kan skabe falsk tryghed.,

»De undersøgelser, jeg har set om det her, handler primært om at folk forsøger at beskytte sig selv ved at bære maske. Og der er altså ikke videnskabelig evidens for, at det hjælper. Effekten er, om nogen, i al fald ganske, ganske minimal. Jeg tror, den sydkoreanske professor her mere følger den asiatiske tradition end egentlig videnskabelig evidens,« siger Allan Randrup Thomsen.

Han tilføjer, at der - måske - kan være en lidt større chance for, at en maske vil have en vis virkning, når det handler om ikke at smittesprede.

Men så risikerer der meget let at melde sig et nyt problem. Nemlig at fokus på det væsentlige - at holde tilstrækkelig fysisk afstand - bliver glemt eller slækket på, påpeger han.

»Problemet er jo, at en maske meget let giver en falsk tryghed, fordi man så ikke overholder den afstand, der er så vigtig at holde. Så det er - i anførselstegn - langt farligere at lade nogle amatører gå rundt med maske end ikke at overholde afstanden,« siger Allan Randrup Thomsen.

Virologen peger på et andet problem med maskebæring, som også kan give falsk tryghed:

Hvis man skal have en maske, der virkelig kan standse de mikroskopiske dråber, som kan overføre coronasmitte fra en person til en anden, er det først og fremmest en professionel infektionsmaske, som slutter meget tæt til kroppen, der virker.

Og det er trods alt de færreste, der har sådan en. Og hvis man alligevel har, vil den gøre langt større gavn hos sundhedspersonalet på for eksempel hospitalerne og i hjemmeplejen.

»De der simple papirmasker, man ser nogle bære, giver et stort hulrum ved kinderne, så virus kan komme både ud og ind. Og skal det være helt rigtigt, skal man også have et visir for øjnene, da øjnene jo også er en indgang for virus. Og det dækker en maske heller ikke,« siger han.

De bittesmå dråber, som kan overføre virus fra en coronasmittet person til en anden, bliver først og fremmest overført ved hoste og ved almindelig tale. Det kan også overføres ved nys, men ikke i tilsvarende grad som ved host og tale.

»Det skyldes, at der ikke er ret megen virus i næsen,« forklarer Allan Randrup Thomsen.

Østrigs regering har netop pålagt landets borgere at bære maske, når de er ude for at købe ind. Hvad mener du om det - bør Danmark indføre samme restriktioner?

»Jeg giver dig det samme svar: I den videnskabelige litteratur findes der ingen evidens for, at det hjælper,« siger Allan Randrup Thomsen​.