Coronavirussen tager menneskeliv på stribe i disse dage, og Italien er et af de lande, hvor situationen er værst.

72-årige Friar Don Giuseppe Berardelli tabte ligeledes kampen til den frygtede virus. Han var præst i en lille landsby nordøst for Milano.

Det skriver Sky News.

Hospitalet oplyser, at præsten ikke vil have en respirator. Han insisterede på, at den blev givet til en yngre patient.

This was Don Giuseppe Berardelli.



Don Giuseppe was a priest who loved smiles and motorcycles. When he got infected, he let someone else use his respiratory unit. He died of #COVIDー19.



You may not believe in a god, but believe in this man's kindness and sacrifice. #StayAtHome pic.twitter.com/JrstirBJOC — Laura Ingallinella (@lauraingalli) March 23, 2020

Friar Don Giuseppe Berardelli døde på et hospital i Lovere. Hospitalet ligger i et af de områder, der er hårdest ramt.

Den 72-årige præst blev beskrevet som en munter person med en masse entusiasme.

Friar Don Giuseppe Berardelli fik ikke en begravelse, fordi tilstandene er, som de er i Italien. I stedet for stod folk på deres balkoner ved middagstid 16. marts og klappede af den afdøde præst.

Over 6.000 mennesker har i skrivende stund mistet livet på grund af coronavirus i Italien.