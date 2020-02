Tryg får flere henvendelser fra rejsende, som er bekymrede for at skulle til Asien på grund af virusudbruddet.

To uger før vinterferien oplever et af landets største forsikringsselskaber, at en del rejsende er bekymret på grund af udbredelsen af coronavirusset.

Bare inden for de seneste dage har Tryg, der varetager rejseforsikringen for flere hundredetusinde danskere, fået omkring 60 henvendelser fra kunder, som skal rejse til Kina eller andre destinationer i Asien i den kommende tid.

Ifølge Benn Duus, cheflæge i Tryg, omhandler to ud af tre henvendelser om coronavirusset ikke rejser til Kina, men derimod andre destinationer i Asien.

- Kunderne ringer til os, fordi de er nervøse for at rejse på grund af coronavirusset, og fordi de vil vide, hvordan de er dækket, hvis situationen på deres rejsemål forværres.

- Vi informerer dem om den i øjeblikket meget beskedne risiko uden for Kina og betingelserne for dækning i andre lande, siger Benn Duus.

Tryg følger som udgangspunkt Udenrigsministeriets aktuelle rejsevejledning, der på nuværende tidspunkt kun omfatter restriktioner til Kina.

Det betyder, at selskabet ikke dækker afbestilling og evakuering relateret til coronavirusset uden for Kina.

- Men vi følger situationen løbende, og så snart der er ændringer, vil vi give besked om det, fortæller Trygs cheflæge.

Coronavirusset har sit epicenter i den kinesiske storby Wuhan, der ligger i Hubei-provinsen.

I alt har virusset spredt sig til over 20 lande. Flere end 200 personer er døde af virusset.

Af sundhedsmæssige hensyn fraråder Udenrigsministeriet rejser til Hubei-provinsen, men opfordrer samtidig til ekstra forsigtighed i resten af Kina.

Af den årsag har Tryg valgt at dække afbestilling og evakuering til hele Kina, inklusive Hongkong og Taiwan, hvis kunderne skulle føle sig utrygge ved at rejse til Kina eller ønsker at afbryde en allerede påbegyndt rejse i landet.

- Risikoen for smitte uden for Hubei-provinsen anses dog stadig for at være ret lille. Af samme årsag maner vi også til en vis besindighed, siger Benn Duus.

Foreløbigt dækker Tryg afbestilling og evakuering frem til 17. februar - med mulighed for forlængelse, hvis situationen i Kina ikke bliver bedre.

/ritzau/