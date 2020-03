Færre tager offentlig transport i myldretiden, store arrangementer aflyses og håndtrykket viger for alternative hilsner. Samtidig køber folk store mængder varer online, og det er en tendens, man også mærker på det danske onlineapotek, Webapoteket.dk.

Det skriver Webapoteket.dk i en pressemeddelelse, som følger herunder:

»Vores antal af ordrer er steget med næsten 100%, og folk køber flere styk af de enkelte varer. Den nuværende situation kan ikke sammenlignes med noget andet, jeg har oplevet i mine 10 år i apoteksbranchen,« fortæller Trine Persson, der er apoteker på Webapoteket.dk/Gazelle Online Apotek.

Efterspørgslen på håndsprit og mundbind har været stor hos Webapoteket.dk, og flere varer er udsolgt. Men ordreboomet omfatter også andre apoteksvarer.

»Folk køber ikke kun virus-relaterede produkter. Vi oplever en stigning i alle varegrupper, f.eks. også hudpleje og kosttilskud. I øjeblikket ser vi næsten en fordobling i antallet af ordrer, og vi regner ikke med, at vi har set toppen endnu,« siger Anette Skovgaard, som er farmakonom i kundeservice på Webapoteket.dk, hvor hun til dagligt rådgiver kunderne via telefon og mail.

Hun mener, at den store stigning kan være et udtryk for, at mange danskere foretrækker at handle online for at mindske risikoen for smitte i det offentlige rum.

»Ligesom andre sundhedsvirksomheder og sundhedsprofessionelle får vi mange henvendelser fra borgere, som søger råd og vejledning om coronavirussen, og vi arbejder intenst på at besvare alle«.

På Webapoteket.dk forventer man, at endnu flere vil handle deres apoteksvarer online, efterhånden som myndighederne implementerer flere foranstaltninger.

»Det giver god mening i forhold til at inddæmme smitterisikoen, særligt for syge og svækkede personer, som så har mulighed for at bestille deres medicin online,« siger Trine Persson.

Netop ansvaret for at levere medicin til kunderne tager onlineapoteket alvorligt. Webapoteket.dk har selv implementeret en plan for at undgå smitte.

»Som apotek er vi meget bevidste om vores ansvar i den her situation. Mange mennesker er afhængige af os for at få deres medicin. Vi tager omstændighederne dybt seriøst, og derfor tager vi også vores forholdsregler internt i virksomheden for at passe på vores medarbejdere, så godt som det nu er muligt,« afslutter Trine Persson.