Sanne Thybo fik én klump i maven, da hun havde tastet 'vaskulitis' ind på Google og scrollet igennem søgeresultaterne.

Som det altid er tilfældet, når man søger på en sygdom på det store internet, kan bivirkningerne altid være uoverskuelige og skræmmende.

Men denne gang var det hendes datter, det kunne gå ud over.

Det var hendes datter, der kort forinden havde fået beskeden var sin hudlæge:

»Du har vaskulitis.«

Sannes datter Freja

For at forstå, hvorfor den historie er relevant, og hvordan den kommer til at handle om vaccinenægtere, skal vi skrue tiden tilbage til august 2019.

På det tidspunkt havde forårets coronastrabadser lagt sig, og med kun omkring 100 smittede om dagen var epidemien under kontrol.

Men en dag får Sanne, der bor i Aalestrup, et opkald fra sin 20-årige datter Freja.

»Hun ringer til mig efter en eksamen og fortæller, at hun har det rigtig dårligt. Hun har meget hovedpine, men tager hjem på sit kollegieværelse,« fortæller Sanne Thybo.

Derhjemme falder hun i søvn, men da hun vågner, er tilstanden forværret.

Feberen stiger i vejret, der kommer et pres for brystet og efter en coronatest dagen efter bliver Freja konstateret positiv med covid-19.

Derfor frygter Freja og hendes mor et af de alvorlige sygdomsforløb, som man i løbet af foråret læste og hørte om, men den 20-årige slipper, og efter et par dage er feber, vejrtrækningsproblemer og hovedpine fortid.

Det skulle dog vise sig for Freja, at mødet med coronavirussen ikke blev omkostningsfrit.

Sådan så Frejas ben og fødder ud efter coronavirussen

Efter et par måneder begyndte hun nemlig at opdage nogle røde prikker på sine fødder.

»Hun viser mig de her røde prikker, men i første omgang slår vi det hen. Men så bliver det værre, og vi får bestilt en tid til lægen,« fortæller Sanne.

Hos lægen bliver der taget blod- og vævsprøver, og nogle dage senere står Freja på en hudklinik.

Her får hun at vide, at hun har den kronisk betændelse i blodkarrene, vaskulitis, og at den godt kan risikere at følge hende gennem livet.

Med andre ord: Når Freja i fremtiden bliver syg, kan hun risikere, at vaskulitisen kan bryde frem, og den kan så angribe nyrer, lunger eller andre organer.

»Det er da meget ubehageligt, og man bliver rystet, når ens datter får sådan en sygdom. For man ved ikke, hvad den kommer til at betyde for hende,« siger Sanne.

Samtidig fandt Sanne ud af, at sygdommen var kommet i forbindelse med coronavirussens infektion, og derfor satte hun sig i begyndelsen af januar til at skrive et opslag på Facebook.

Opslaget var et forsøg på at råbe de op, der ikke ønsker at få en vaccine.

»Jeg har selv haft oplevelsen af at møde folk, der nægter at tage vaccinen, men som har børn på Frejas alder. Det her kunne måske få folk til at ændre mening, når de ser det her. Forhåbentlig,« siger Sanne.

Intet mindre end 20.000 gange er opslaget blevet delt, og Sanne har fået henvendelser fra adskillige forældre, der også har oplevet, at deres børn er blevet ramt af vaskulitis efter influenza eller coronavirussen.