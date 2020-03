PostNord har været nødt til at omstille sig, efter at flere grænser er lukket, og flyvninger er indstillet.

Spredningen af coronavirus har lukket grænser og indstillet flere flyvninger.

Det får nu betydning for det danske postvæsen, som i den næste tid ikke kan levere breve og pakker til alle dele af udlandet.

I en pressemeddelelse anslår PostNord, at 90-95 procent af den udgående post fra Danmark fortsat vil kunne komme frem til sin destination i udlandet.

- Vi står i en force majeure-situation, og i de seneste døgn har vi arbejdet for at finde alternative ruter for posten ud af Danmark.

- Det er lykkedes, og via blandt andet landevejen og søvejen kan der fortsat sendes breve og pakker fra Danmark til en lang række lande, siger Jørgen Sondrup, International Operations Manager i PostNord.

PostNord kan stadig sende post til alle EU-lande, Australien, Canada, Island, Hongkong, Japan, Liechtenstein, Norge, Rusland, Schweiz, Sydkorea, Storbritannien og USA.

Derudover leveres der også fortsat til Grønland og Færøerne.

PostNord har skullet forholde sig til en ny situation, efter at blandt andet de danske grænser er blevet delvist lukkede, og flere flyselskaber har standset en stor del af deres flyvninger på grund af coronaudbruddet.

På grund af situationen tager PostNord ikke længere imod post, der skal til andre lande, end dem selskabet fortsat kan levere til.

- Skulle der alligevel komme post ind til PostNord, som ikke kan sendes frem, så vil det foreløbig blive sat på lager, indtil der igen åbnes op for, at posten kan komme med på flytransporterne som normalt, lyder det fra selskabet.

/ritzau/