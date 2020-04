Det var egentlig planen, at Tivoli i København skulle slå dørene op til forlystelsesparken 2. april.

Tivoli i København har valgt at udskyde åbningen af forlystelsesparken til 1. maj grundet udbruddet af coronavirus.

Det oplyser Tivoli i en pressemeddelelse.

Således vil Tivoli indtil videre åbne én måned senere end planlagt. Den oprindelige plan var, at haven skulle åbne 2. april.

- Som resten af verden følger vi dag for dag udviklingen af Covid-19 (sygdommen der følger af coronavirus, red.) og den betydning, pandemien har for vores gæster og medarbejderes sikkerhed, siger Tivolis direktør, Lars Liebst.

Det er anden gang, at Tivoli rykker åbningen længere ind i foråret.

Da udbruddet med coronavirus i Danmark for uger tilbage medførte, at man ikke længere må forsamles mere end 10 personer, rykkede forlystelsesparken i første omgang åbningen frem til 16. april.

At haven ikke rykker åbningen længere end to uger i denne omgang, skyldes statsminister Mette Frederiksens (S) udmelding mandag om, at samfundet måske kan blive åbnet igen så småt efter påske, fortæller Lars Liebst.

- Det har været meget hårde tider i de sidste mange uger, og selv om der ikke er kommet en fast dato, eller hvem der er med forrest i køen (for genåbningen, red.), så giver det et godt håb.

- Vi håber naturligvis, at Tivoli og andre inden for oplevelsesindustrien bliver blandt de første, som kan give danskerne noget af det samvær tilbage, de har savnet under krisen. Vi er i hvert fald klar til at åbne dørene med meget kort varsel, siger Lars Liebst.

Med samme beslutning om at udskyde åbningen yderligere, har Tivolis ledelse også besluttet at forlænge sommersæsonen.

Det betyder, at Tivoli først lukker igen 4. oktober.

Haven var ellers planlagt til at lukke 20. september.

