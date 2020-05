Covid-19-pandemien vil få alvorlige konsekvenser for kvinders sundhed.

Blandt andet kan den resultere i, at millioner af kvinder mister muligheden for at bruge effektiv prævention, og at flere end normalt udsættes for partnervold.

Det viser nye tal fra UNFPA (FN's organisation for seksuel og reproduktiv sundhed), som de har offentliggjort i en pressemeddelelse.

De negative konsekvenser vil ifølge organisationen ramme i takt med, at sundhedssystemer rundt omkring i verden bliver overbelastede, og faciliteter lukker ned.

Nøgletal 47 millioner kvinder i 114 lav- og mellem-indkomstlande risikerer at miste deres adgang til effektiv prævention, hvilket forventes at resultere i syv millioner uønskede graviditeter. Det er scenariet, hvis nedlukningen som følge af COVID-19 fortsætter i seks måneder, og udbuddet af sundhedsydelser bliver påvirket i høj grad. For hver tre måneder, som nedlukningen yderligere forlænges, vil op mod to millioner flere kvinder miste muligheden for at beskytte sig med effektiv prævention.



Partnervold forventes at stige med 31 millioner tilfælde, hvis nedlukningen fortsætter i seks måneder. For hver tredje måned nedlukningen forlænges, forventes yderligere 15 millioner tilfælde af partnervold.



Udsættelse af programmer mod pigeomskæring på grund af COVID-19 kan medføre, at 2 millioner tilfælde af pigeomskæring, som ellers ville være undgået, alligevel vil blive gennemført i løbet af det næste årti.



COVID-19 vil også påvirke arbejdet med at afskaffe børneægteskaber, hvilket kan medføre, at 13 millioner flere børneægteskaber vil finde sted mellem 2020 og 2030; børneægteskaber, som ellers kunne være afværget. Kilde: UNFPA

UNFPA forudser også, at kvinder og unge piger selv fravælger vigtige sundhedsundersøgelser af frygt for at blive smittet med covid-19.

Blandt konsekvenserne nævnes blandt andet, at brister i den globale forsyningskæde kan føre til stor mangel på prævention, og at kønsbaseret vold forventes at stige, fordi kvinder er nødsaget til at blive i hjemmet over lang tid.

»De nye data viser den katastrofale indflydelse, com covid-19 snart kan få på kvinder og unge piger over hele verden. Pandemien forstærker eksisterende uligheder, og millioner af unge piger risikerer ikke længere at kunne bestemme, om de vil være gravide eller ej,« siger Dr. Natalia Kanem vicedirektør i UNFPA.

»De vil hverken kunne beskytte deres krop eller deres helbred.«

Dystre forudsigelser, som organisationen for alt i verden vil undgå: »Kvinders reproduktive sundhed og rettigheder må og skal beskyttes. Sundhedsydelser skal fortsat tilbydes, produkter skal fortsat være tilgængelige, de sårbare skal beskyttes og støttes,« siger Dr. Natalia Kanem.