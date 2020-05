Den grønlandske landslæge ser ingen grund til at lukke byen ned for at hindre smitte med virusset.

En person i den grønlandske by Aasiaat er blevet konstateret smittet med coronavirus.

Det betyder dog ikke, at byen skal lukkes ned for at hindre yderligere smitte med virusset.

Det siger den grønlandske landslæge Henrik L. Hansen på et pressemøde ifølge KNR.

Han uddyber, at man i dette tilfælde har styr på smittekæden.

- Nuuk blev lukket ned på grund af, at der var ukontrolleret smitte. Én person vidste vi ikke, hvor var blevet smittet henne, og derfor lukkede vi Nuuk.

- Derfor kommer det heller ikke på tale at lukke Aasiaat, for det vil simpelthen ikke give mening, siger Henrik L. Hansen ifølge KNR.

Grønland har været uden coronatilfælde i 11 uger.

Ifølge KNR har den smittede person været i Danmark, hvor vedkommende har været syg med Covid-19.

Inden afrejse til Danmark blev personen testet negativ to gange. Men ved hjemkomsten blev personen testet positiv.

Ifølge landslægen er det forventeligt, at personen bliver testet positivt, selv om vedkommende har været negativt i de tidligere test.

Han henviser til Færøerne og Sydkorea, hvor det samme mønster har vist sig under coronakrisen.

- Vi ved simpelthen ikke endnu, om positive test på folk, der har været syge, viser, om der er levende virus i kroppen, eller om der blot er rester af virus tilbage.

- Man ved ikke nok om det endnu - det er en sygdom, vi aldrig har kendt før, siger Henrik L. Hansen ifølge KNR.

Han uddyber, at der meget lav risiko for, at den pågældende person har smittet andre passagerer på flyrejsen tilbage til Grønland.

Ifølge KNR tror landslægen på, at landet kan begynde at åbne op igen 15. juni, hvor fase 1 af Grønlands genåbning begynder.

Aasiaat er den femtestørste by i Grønland og ligger på Grønlands vestkyst ved Diskobugten. Byen har også det danske navn Egedesminde.

/ritzau/