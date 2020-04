Trekroner Plejehjem i Roskilde er hårdt ramt af coronavirus, og nu er endnu flere blevet smittet.

Tirsdag kunne Roskilde Kommune således i en pressemeddelelse melde ud, at fire beboere og syv medarbejdere er testet positive.

Onsdag middag er antallet af smittede blandt de ansatte oppe på ti. Det skriver Roskilde Avis.

De ti hjemsende medarbejdere er nu gået i isolation i flere uger for ikke at sprede sygdommen.

Det betyder ifølge Roskilde Avis også, at de pågældende ansatte er afskåret fra resten af deres familie i hjemmet.

I tirsdagens pressemeddelelse fra Roskilde Kommune oplyste man desuden, at der var konstateret flere mistænkelige dødsfald blandt de ældre beboere.

Dog uden sikre beviser for at det nødvendigvis skyldes coronavirus.

Mistanken, om at flere kunne være smittet, startede i weekenden. Af den grund blev beboere og personalet på det pågældende afsnit testet, og den mistanke viste sig at have noget på sig.

»Situationen på Trekroner Plejecenter er alvorlig og meget trist. Jeg følger den tæt,« sagde borgmester i Roskilde Kommune, Tomas Breddam.

»Selvom vi fra starten af marts har haft stor opmærksomhed på at undgå smittespredning, især på plejecentre, er coronavirus jo desværre ekstrem smitsom. Vi gør vores bedste og følger alle vejledninger fra sundhedsmyndighederne, og jeg oplever, at medarbejderne går til opgaven med stærk faglighed og stor omsorg,« lød det fra borgmesteren.

Alle beboere og ansatte på plejehjemmet er nu ved at blive testet.