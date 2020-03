Region Hovedstaden er nu klar til at teste både patienter og personale for coronavirus i langt højere grad end hidtil.

Det sker efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som onsdag blev ændret til, at målet på landsplan er at kunne udføre mindst 5.000 tests dagligt.

Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden, siger:

»Vi kan nu se på vores beholdning, at vi har tests nok til at tilbyde 2.500 om dagen i cirka to uger frem. Samtidig ser vi nu mere positivt på forsyningen af tests fremadrettet. Blandt andet fordi vi har et godt samarbejde med universiteterne og private. Derfor kan vi nu teste langt flere end hidtil,« siger hun i en pressemeddelelse.

Den markante stigning i test-kapacitet i hovedstaden sker altså allerede fra og med i dag, torsdag.

Den ny strategi i Region Hovedstaden betyder, at der nu kan tilbydes tests til langt flere patienter. Også de som ikke er indlagt.

»Det er enormt ubehageligt at gå rundt derhjemme uden at vide, om man er smittet og potentielt udgør en smitterisiko for sine omgivelser. Særligt hvis man har udsatte og ældre i sin nære omgangskreds. Vi kan nu skabe tryghed hos mange af dem, som er gået rundt i uvished i flere uger,« siger Sophie Hæstorp Andersen.

B.T. har via Rigshospitalets sekretariat og presseafdeling haft kontakt til vicedirektør Per Jørgensen, som er regionernes talsperson om den samlede test-kapacitet for corona for hele landet.

Sent torsdag eftermiddag er status, at data fra alle fem regioner er blevet indsamlet, men at man på grund af tidspres endnu ikke har haft mulighed for at danne sig et samlet overblik, oplyses det.

Der forventes at kunne blive meldt tal om test-kapacitet ud for hele landet fredag formiddag.