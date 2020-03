Rigshospitalet har fjernet en omdiskuteret video, der opfordrede sundhedspersonale til at tage på arbejde, selvom de var småsyge.

Det skriver Jyllands-Posten.

Videoen var offentliggjort på Region Hovedstadens intranet og var lavet af Rigshospitalet, der oplyser til Jyllands-Posten, at videoen er fjernet.

'Den interne video, Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af, er en ældre, uddateret version af det interne informationsmateriale, der løbende bliver opdateret. Den omtalte video er derfor ikke længere relevant eller tilgængelig,' skriver Rigshospitalets presseafdeling til Jyllands-Posten.

Videoen skabte enorm forvirring og usikkerhed for sundhedspersonale i regionen, der ikke vidste, om de skulle følge deres arbejdsgivers råd eller myndighedernes.

I videoen opfordres læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale til at komme på arbejde, selvom man havde mindre symptomer på sygdom.

»Man må godt gå på arbejde, hvis man hoster, og hvis man er snottet, hvis man i øvrigt ikke har haft tegn på at have en coronavirusinfektion,« skulle det angiveligt have lydt i videoen ifølge Jyllands-Posten.

De ord blev sagt af Jens Lundgren, der er professor på Rigshospitalets infektionsmedicinske klinik.

Samtidig havde Sundhedsstyrelsens opfordret befolkningen til at blive hjemme, hvis man havde hoste, let feber eller forkølelse, og direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, havde specifikt opfordret ansatte i sundheds- og ældresektoren til at blive hjemme, hvis de havde symptomer.

Derfor faldt videoen ikke i god jord hos eksempelvis Dansk Sygeplejeråd.

»Det er uheldigt, at der kommer forskellige meldinger fra myndigheder og arbejdsgivere. Sundhedsmedarbejdere er jo ikke selv læger, og derfor skabe det usikkerhed hos den enkelte: Hvor går grænsen? Er det her en covid-19-hoste eller en forkølelseshoste?«

»Den vurdering kan jo næsten være umulig at tage som medarbejder,« sagde kredsformand i Dansk Sygeplejeråd i Hovedstaden Kristina Robins til Ritzau om videoen.