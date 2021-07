Den verdensomspændende coronapandemi har sat fokus på vaccineudvikling og medicin – og særligt en ny type medicin kaldet RNA.

Nu mener flere forskere, at RNA-medicin er kommet for at blive, ligesom man håber, den kan bruges til at hjælpe mod andre sygdomme som kræft og muskelsvind.

Det skriver Børsen.

RNA-medicinen kom for alvor på folks læber, efter den første coronavaccine fra Pfizer/BionTech blev godkendt, da den netop er opbygget som en RNA-vaccine.

Helt basalt set virker vacciner ved at provokere kroppens eget immunforsvar med noget, som ligner en sygdom – som dog ikke gør dig syg. Men på den måde kommer dit immunforsvar op at stå.

RNA-medicin er så en ny måde at gøre det på, og det involverer kroppens egen produktion af proteiner.

Til Børsen fortæller Jesper Gromada, der er forskningsdirektør i den amerikanske biotekvirksomhed Laronde, hvor man netop arbejder med RNA-medicin, at man håber, at det i fremtiden kan være en hjælp i forhold til flere andre sygdomme som kræft, muskelsvindsygdomme, diabetes, hjernesygdomme, hjerte-kar-sygdomme og demens.

Han forklarer, at han mener, at RNA-medicin vil kunne 'forandre alting', mens Sakari Kauppinen, der er professor og leder af Center for RNA Medicine på Aalborg Universitet, fortæller, at RNA er fremtiden:

»Vi kommer til at leve i en RNA-verden i fremtiden. Det er jeg overbevist om. Allerede inden for de næste ti år vil RNA-medicin få en meget vigtig rolle,« siger han til Børsen.