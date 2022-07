Lyt til artiklen

Endnu engang vil vaccineproducenter forsøge at tilpasse coronavaccinerne de mutationer af coronavirus, der dominerer netop nu.

Det skriver flere amerikanske medier.

Således meddelte den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA) for nylig, at man har bedt producenterne om at målrette efterårets vacciner til omikron-varianterne BA.5 og BA.4.

Som dansker er der dog ikke udsigt til, at man får en vaccine, der er tilpasset bestemte varianter, oplyser Sundhedsstyrelsen til B.T.

De variantopdaterede vacciner er nemlig slet ikke godkendt i af den europæiske lægemiddelstyrelse (EMA) og derfor ikke på lager i Danmark.

»Hvis de variantopdaterede vacciner bliver godkendt og tilgængelige, vil Sundhedsstyrelsen hurtigt gennemgå godkendelsesgrundlaget med henblik på at tage dem i brug,« skriver Sundhedsstyrelsen i en mail til B.T.

Som det ser ud lige nu vil de danskere, der skal revaccineres til efteråret, enten blive tilbudt mRNA-vaccinen Comirnaty (Pfizer) eller Spikevax (Moderna), som langt de fleste i Danmark allerede er vaccineret med.

»Udviklingen af nye vacciner går stærkt, og det kan være, at der til efteråret er nye vacciner tilgængelige. Hvis det er tilfældet, vil Sundhedsstyrelsen genvurdere, hvilke vacciner der skal tilbydes i programmet til efteråret,« skriver styrelsen.

Skal du have en coronavaccine til efteråret?

Ole F. Olesen, der er vaccineforsker med en ph.d. i molekylær biologi og direktør for European Vaccine Institute, synes, det en god idé at målrette vaccineproduktionen:

»Det er altid bedre at få en vaccine præcis mod den variant, der er dominerende. Det ser dog ud til, at de nuværende vacciner virker så bredt, at de rammer alle varianter i en vis grad,« siger han.

I begyndelsen af maj udgjorde BA.5 kun en ganske lille andel af de nye smittetilfælde.

Men nu er BA.5 altså den dominerende variant herhjemme, skarpt forfulgt af BA.4.

Varianterne skulle ikke være mere alvorlige sammenlignet med de oprindelige omikronvarianter, har Statens Serum Institut tidligere oplyst.

For vaccineproducenterne kan tempoet, hvormed coronavirus muterer, godt være udfordrende:

»Vi ser løbende nye varianter. Derfor er det selvfølgelig lidt en udfordring for vaccineproducenterne at følge med. Men det kan være, det finder et stabilt niveau, hvor vi vil se en variant, der vil blive den altdominerende for fremtiden Der er vi dog ikke endnu,« siger Ole F. Olesen og påpeger, at der er grænser for, hvor meget en virus kan mutere, inden den mister sin evne til at overleve.

Han understreger, at man ikke skal være bekymret for, at den vaccine, man så får til efteråret, ikke er god nok:

»Vi har efterhånden været igennem en del varianter. Og selvom vaccinerne måske ikke virker så godt mod smitte, så virker de rigtig hæderligt mod alvorlig sygdom og død fra alle de kendte varianter,« siger Ole F. Olesen.

Pfizer og Moderna har oplyst, at de kan have variant-tilpassede vacciner klar til oktober, ifølge The New York Times.