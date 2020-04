Endnu en beboer på plejehjemmet Bavne Ager i Gilleleje er død efter at have været smittet med coronavirus.

Det sker dagen efter, at OK-Fonden, der driver plejehjemmet, oplyste, at tre beboere var afgået ved døden som følge af virussen.

Det skriver de på deres hjemmeside.

Dermed er i alt fire beboere på det nordsjællandske plejehjem døde, mens antallet af smittede beboere nu er på otte.

Derudover er tre ansatte også testet positiv for coronavirus, mens tre andre ansatte er raskmeldte.

Det samme er gældende for en enkelt beboer på plejehjemmet.

Ifølge mediet Netavisen Gribskov blev samtlige ansatte på plejehjemmet mandag testet for coronavirus, som følge af de seneste dødsfald og smittede personer.

Plejehjemmet understreger fortsat, at de er uddannet til at håndtere pleje og sygdom, og at de gør alt, hvad de kan for at sikre de bedste forhold.

Tidligere har OK-Fondens administrerende direktør, Ulrik Ahrendt-Jensen, fortalt, hvordan flere af deres ældre er blevet sendt frem og tilbage mellem plejehjemmet og hospitalet.

»Konkret på det her plejehjem er der tre personer, som er blevet transporteret frem og tilbage mellem hospital og plejehjem, fordi de er blevet afvist eller sendt hjem fra hospitalet,« sagde han 28. marts til B.T.

OK-fonden oplyser, at offentligheden og pressen vil blive yderligere informeret, når det er relevant.

Alle pårørende er underrettet.