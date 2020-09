Mange ventede forgæves i køen ved de mobile testenheder, der mandag blev kørt ud til Aarhus Universitet.

Der var mulighed for at teste 500 personer for coronavirus, men allerede en time efter åbningen klokken 9, var det slut, og alle tests var revet væk.

Det skriver DR, som også har talt med flere af dem, der forgæves troppede op ved universitetet for at blive testet.

En studerende fortæller, at hun er nær kontakt til en, der er blevet konstateret smittet, og at hun derfor gerne ville testes.

Det kommer ikke bag på den lægefaglige direktør for Præhospitalet i Region Midtjylland, Per Sabro Nielsen, at der er så stor interesse for at blive testet.

Han forklarer til DR, at der sker det samme, når testenhederne bliver sat op i boligområder rundt omkring i Aarhus Kommune.

Er man blandt dem, der har oplevet at gå forgæves for at få en coronatest, har han en opfordring:

»Man skal huske, at de stadig kan bestille tid til test på lige fod med alle andre borgere. Og så er det vigtigt at huske, at man ikke må erstatte det at blive testet med at holde afstand og spritte,« siger han til DR.