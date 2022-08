Lyt til artiklen

Pcr-test og corona i det hele taget er for mange noget, man efterhånden ikke gør sig store tanker om. Men for nogle vender dele fra coronaverdenen nu tilbage.

Medarbejdere i social- og ældreplejen opfordres nu til lade sig pcr-teste hver 14. dag. Fra dags dato.

Det skriver DR Nyheder.

For selvom varmen brager af sted over hele landet, så lurer efteråret i horisonten. Og det er netop årsagen til den opfordring, som Statens Serum Institut (SSI) nu kommer med.

»Vi ved, at når efteråret kommer, og det bliver dårligere vejr, begynder smitten at stige. Problemet er, at når vi får risiko for smitte ind i gruppen af de allerældste og mest sårbare, så er det, at vi kan se øget dødelighed,« siger Henrik Ullum, direktør i SSI.

Han uddyber, at man med regelmæssig test af medarbejdere i social- og ældresektoren kan overvåge og dermed bryde eventuelle smittekæder.

Det er de fastansatte, som opfordres til at lade sig teste.

Er man løst tilknyttet personale i ældreplejen, bliver man fra 15. august opfordret til at tage en selvtest før en vagt, hvis man ikke har mulighed for at tage en pcr-test.

Social- og Ældreministeriet opfordrer også til, at personer, som er pårørende til beboere på plejehjem eller modtagere af hjemmepleje, og som er ældre end 85 år, tager en selvtest, før de besøger deres pårørende.

Mens medarbejdere i social- og ældresektoren opfordres til test hver 14. dag, bliver der fra mandag skruet ned for antallet af test for den almene dansker.

Antallet af daglige test falder fra 20.000 til 10.000, fordi færre i Danmark testes.