En uge efter åbning af dansk-tysk grænse er det tekniske setup ikke klar til at tilbyde udlændinge coronatest.

Mandag 15. juni blev grænsebommen igen løftet for tyske turister ved fem grænseovergange i Sønderjylland.

Myndighederne bebudede i den forbindelse, at indrejsende skal have mulighed for at blive testet for coronavirus.

Men en uge efter grænseåbningen er det tekniske setup for test af udenlandske statsborgere endnu ikke klar.

- Den tekniske løsning er ikke på plads endnu, så udenlandske statsborgere kan testes.

- Det handler om at lave et setup, der kan formidle prøvesvaret til borgere, som jo ikke har et dansk personnummer, siger beredskabskoordinator Kenneth Ravnholt, Region Syddanmark.

Der er etableret to stationer med tilbud om test. Den ene ligger ved en rasteplads ved Frøslev.

Den anden er en mobil enhed, der skal kunne tilbyde test ved de fire andre overgange.

Men indtil videre er det kun danske statsborgere, som kan tjekkes.

Det tilbud benytter cirka 100 personer hver dag, oplyser Kenneth Ravnholt.

Region Syddanmark har også etableret et testtilbud i Billund Lufthavn.

Her er situationen den samme. Danske statsborgere kan blive testet, men udenlandske statsborgere kan endnu ikke.

Man afventer ifølge Kenneth Ravnholt et pilotprojekt i Københavns Lufthavn.

Her afprøver man nemlig et system for coronatest af udenlandske statsborgere.

Spørgsmål: Nu har grænsen været åben i en uge. Ser du det som et problem, at man ikke har det tekniske setup på plads for udenlandske statsborgere?

- Hvis ambitionen er at teste alle turister, der kommer ind i landet, så må vi jo sige, at der nu er gået nogle dage, uden det er sket.

- Men man må jo også forvente, at borgere, der har symptomer, ikke kommer hertil. Det handler jo også om at appellere til folks ansvarlighed, siger Kenneth Ravnholt.

Det er Testcenter Danmark, der står for test af borgere uden symptomer i det såkaldte samfundsspor.

Centrets direktør, Anne-Marie Vangsted, har i en pressemeddelelse tidligere udtalt:

- Vores it-systemer er desværre ikke klar til i stor skala at håndtere personer, der ikke har et personnummer.

- Vi forventer at være klar med tilbud om test til alle udenlandske turister inden længe.

