Coronavirussen har vist sig at have mange forskellige symptomer, og nu viser ny forskning også, at corona kan give længerevarende hudproblemer.

Der er tale om potentielt smertefulde hudproblemer, men godartede, som findes i sær ved hænder, fødder, ører og næser.

Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift, på baggrund af et nu studie fremvist i Det Europæiske Akademi for Dermatologi og Venereologi.

Symptomerne viser sig i form af brændende og kløende fornemmelse, hævelser, mørkeblå betændte områder og små godartede tumorer, det kan minde om frostknuder.

For det viser sig, at det faktisk ikke er så ualmindeligt, som først antaget.

»Der er en undergruppe af patienter med de her symptomer på huden, der kan være langvarig. Dette er især bemærkelsesværdigt for de her 'frostknuder', og vi mener, at dette fænomen faktisk er underrapporteret i registreringsdatabasen, og måske er det endnu mere almindeligt, end som vi tidligere har set det,« siger læge Esther Freeman fra Massachusetts General Hospital i Boston.

Det er et internationalt registerstudie fra 39 forskellige lande, som registrerede, at nogle af de her symptomer varede 60 dage eller længere. I to tilfælde varede tåsymptomerne fire til fem måneder.