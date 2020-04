En praktiserende læge, der siden 1997 har haft praksis i Hvidovre, er død i en alder af 63 år.

En praktiserende læge, der var smittet med coronavirus, er død.

Det oplyser Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i en pressemeddelelse.

Der er tale om en mand. Lægen blev 63 år. Ifølge PLO døde han efter fire ugers sygdom og tre ugers intensiv behandling som følge af Covid-19.

Lægen drev en lægepraksis i Hvidovre fra 1997 og frem til sin død.

Den afdøde læge efterlader sig hustru, en mor, en bror, to voksne børn og et nyfødt barnebarn på to måneder, oplyser PLO.

Ifølge formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, viser sagen, hvor alvorlig en sundhedstrussel coronavirus er for det danske samfund.

- Den understreger også, at alle, der arbejder i sundhedsvæsenet, er særligt udsatte i denne tid, og at de skal beskyttes så effektivt som overhovedet muligt, siger Andreas Rudkjøbing.

Formanden for Praktiserende Lægers Organisation, Christian Freitag, tilføjer:

- Jeg føler en dyb sorg over, at en kollega har mistet livet. Som læge har jeg selvfølgelig hele tiden vidst, at vi har at gøre med en modbydelig sygdom, men det kommer pludselig meget tæt på, og det sætter tanker i gang.

- Jeg er dybt berørt, og jeg sender de varmeste tanker til familie og efterladte, siger Christian Freitag.

Den afdøde læge var uddannet fra Københavns Universitet i 1985. Efterfølgende uddannede han sig som speciallæge i almen medicin.

/ritzau/