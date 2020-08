I takt med at smitten stiger rundt omkring i landet, rykker bekymringen for en ny nedlukning tættere og tættere på i manges bevidsthed.

Mange spørger nok sig selv, hvor galt det skal gå, før statsminister Mette Frederiksen igen udtaler de ord, der har indprentet sig i de flestes hukommelse: 'Vi lukker ned for al unødvendig aktivitet i en periode'.

B.T. har rådført sig med to eksperter for at få deres bud på, hvordan smitten skal udvikle sig, for at en ny nedlukning kan komme på tale.

Tidligere direktør for Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen og professor i immunologi ved Københavns Universitet Jan Pravsgaard Christensen fortæller, at man i første omgang forsøger at kontrollere lokale udbrud, som vi har set den seneste uge, med smitteopsporing og isolation.

Tidligere direktør i Statens Serum Institut, Nils Strandberg Pedersen

»Det udbrud, der er i Ringsted, er nærmest kommet under kontrol på den måde. Man har opsporet de smittede og sat dem i karantæne,« siger Jan Pravsgaard Christensen.

Han forklarer, at man ved et udbrud også ser på, om smitten spreder sig til byer i nærheden. Gør den det, vil det være nødvendigt med yderligere tiltag, mens man forsøger at forhindre udbruddet i at vokse sig større.

Som det er tilfældet lige nu i Aarhus, hvor smitten ikke længere kan spores til kendte smittekæder.

Hvor skrappe midler, der skal tages i brug, afhænger af, hvor hurtigt smitten stiger, og her er smittetallet et vigtigt parameter.

»En fordobling vil være noget, man kigger på, fordi det siger noget om, hvor hurtigt smitten udvikler sig,« siger Nils Strandberg Pedersen.

Da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned på et pressemøde 11. marts, var der sket mere end en tidobling i antallet af smittede på tre dage, fra 35 smittede mandag 9. marts til 514 smittede om onsdagen.

Tallene fra dengang kan dog ikke sammenlignes med nu, fordi vi har en helt anden testkapacitet og dermed også en meget bedre mulighed for at få et reelt billede af, hvor udbredt smitten er i samfundet, forklarer Jan Pravsgaard Christensen.

Han fortæller, at antallet af indlagte også er et vigtigt parameter, fordi det er det tal, som siger noget om, hvor stor belastningen på samfundet er.

Aarhus har indkaldt assistance fra hele regionen for at imødegå det store behov for coronatest, der lige nu er i området efter et større lokalt udbrud.

Mette Frederiksen afviste mandag, at det er nødvendigt med en ny nedlukning af Danmark, som den vi så i marts.

Nils Strandberg Pedersen påpeger også, at man med den viden, vi har nu, kan graduere en eventuel nedlukning, så man undgår samme omfattende lockdown, der blev indført i marts.

»Vi starter med de bløde tiltag, der handler om at holde afstand og vaske hænder. Hvis det ikke virker, kan vi gå videre med krav om mundbind, som vi har set det i Aarhus.«

Fordi vi aktuelt tester så omfattende, mener Nils Strandberg Pedersen, at vi allerede om en uges tid vil kunne se, om de nuværende tiltag begynder at virke.

Men kommer udviklingen ikke under kontrol, er regeringen nødt til at gribe til andre værktøjer i værktøjskassen, vurderer Nils Strandberg Pedersen.

Ligesom vi har set det i andre lande, mener han, at vi også i Danmark med fordel kan lukke byer og kommuner ned midlertidigt.

Jan Pravsgaard Christensen fortæller også, at man bør kunne kontrollere lokale udbrud med lokale tiltag.

»Man er nødt til at lave tiltag som at bære mundbind og have særlige hotspots, mens man smitteopsporer og isolerer de steder, hvor udbrud opstår,« siger han.

Statsminister Mette Frederiksen (S) på det historiske pressemøde den 11. marts, hvor hun bebudede at hele Danmark skulle lukkes ned.

Er det ikke nok, kan man se på at indføre yderligere restriktioner lokalt som eksempelvis forsamlingsforbud for mere end 10 personer eller restriktioner for, hvor mange fra en husstand der må købe ind.

»Det hele handler om at holde virus så langt nede, at vi kan holde den størst mulige del af samfundet åbent,« siger Jan Pravsgaard Christensen.

Han påpeger dog også, at jo større et udbrud bliver, desto større testkapacitet kræves der. Og det kan betyde, at hele samfundet må stoppe op på det niveau, vi befinder os på i genåbningen, eller træde et skridt tilbage for at sikre, at sundhedsmyndighederne kan følge med.