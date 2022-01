De aarhusianske folkeskoler hænger i med det yderste af neglene i øjeblikket, efter coronasmitten for alvor har fået fat i både elever og lærere.

Det fortæller Børn og Ungechefen i Aarhus Kommune, Susanne Hammer-Jakobsen, til B.T. mandag, efter flere meldinger om hårdt pressede skoler.

Blandt andet kunne vi mandag morgen fortælle, at Engdalskolen i Brabrand er lagt fuldstændig ned med over 300 smittetilfælde.

»Billedet over hele linjen er, at skolerne er hårdt ramt af smitte. Både elever på alle årgange, medarbejdere og vikarer er ramt. Det er det, der belaster dem meget,« siger Susanne Hammer-Jakobsen.

Hun har selv overblik over skolerne i distrikt vest i Aarhus Kommune, men hører fra kollegaer, at det også gælder de andre steder.

»Nogle skoler er mere ramt end andre, men det er steget voldsomt over weekenden.«

I sidste uge var den også gal i dagtilbuddene i kommunen, hvor man måtte lukke en vuggestue ned tirsdag, onsdag og torsdag på grund af den høje smitte. Der var simpelthen ikke nok personale til, at det ville være forsvarligt at modtage børn.

Indtil videre holder alle folkeskolerne dog fortsat åbent, selvom mange er meget pressede, forklarer hun. De klarer sig med »kreative løsninger«.

»Vi gør alt for at holde undervisning så normalt som muligt, så man må være kreativ. Nogle steder slår man klasser sammen eller får lærere til at føre tilsyn med mere end én klasse,« siger Susanne Hammer-Jakobsen.

Nogle steder låner man medarbejdere hos andre skoler, der er mindre ramt. Hun understreger, at der hele tiden bliver vurderet, om det er forsvarligt, og om der kan føres tilstrækkeligt tilsyn med eleverne.

Mange skoler har allerede nu svært ved at få skemaer og vagtplaner til at hænge sammen, fordi lærerne er smittede eller sidder i isolation.

Næstformanden for Skolelederforeningen, Dorthe Torp Andreas, kalder situationen »alvorlig«. I yderste konsekvens kan det blive nødvendigt helt at lukke skoler på grund af personalemangel, siger hun til dr.dk.

Hvad gør I, hvis det spidser endnu mere til?

»Lige nu har vi ikke nogen meldinger om skoler, som ikke kan opretholde undervisning med de kreative løsninger, de finder på, men vi kan komme i den situation – vi tager det dag for dag, og så må vi vurdere, hvad vi gør, hvis vi ikke kan opretholde forsvarlige forhold for børnene,« siger Susanne Hammer-Jakobsen.

Hvis der skal lukkes skoler, er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der skal pålægge dette, siger Susanne Hammer-Jakobsen.