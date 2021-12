Dagligt oplever vi voldsomt høje smittetal herhjemme. Men det er slet ikke det sande billede.

For ifølge flere eksperter så er der et stort antal smittede med corona dagligt, som vi ikke hører om; det såkaldte mørketal.

Netop mørketallet er interessant, da det kan have afgørende betydning for, hvordan epidemien i Danmark udvikler sig.

»Det er mørketallet, som holder epidemien kørende. Jeg kan ikke sætte præcise procent på, men det er nok ikke helt forkert at sige, at mørketallet er proportionalt med antallet af dem, der tester positive,« siger speciallæge i klinisk mikrobiologi og professor ved Syddansk Universitet Jens Kjølseth Møller.

Mørketallet er en svær ting at fastslå af den simple årsag, at man, som navnet antyder, ikke kender det.

Men som Jens Kjølseth Møller påpeger, så har man en idé om, at det med de nuværende testniveauer herhjemme nok svarer til den samme mængde smittede, som dem man ser i de daglige opgørelser fra Statens Serum Institut.

Og det er professor på infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital Thomas Benfield enig i.

»Et skøn er, at mørketallet står for halvdelen af de reelt smittede i øjeblikket. Så mørketallet er omkring det samme som det officielle smittetal dagligt,« siger Thomas Benfield.

Men hvorfor er det vigtigt at kende mørketallet?

Det er der en ganske simpel årsag til.

For hver smittet med coronavirus vil der være én mere, som opnår immunitet og dermed én mindre, som efterfølgende kan blive alvorligt syg og dermed lægge pres på sygehusvæsenet. Specielt hvis man ikke bliver voldsomt syg, som noget tyder på er tilfældet med omikronvarianten.

Samtidig har mere end 2,6 millioner danskere fået en boostervaccine. Det tal kan man så lægge sammen med de godt og vel 250.000 danskere, der er blevet konstateret smittet med coronavirus den seneste måned, og yderligere indregne 250.000, som mørketallet potentielt kan være, og så vil mere end 3 millioner danskere i løbet af den seneste måned have opnået midlertidig immunitet.

»Vi har opgivet at standse udbredt smitte herhjemme. Og med de daglige smittetal, vi ser, så vil rigtig mange blive smittet. Samtidig er mange blevet vaccineret og har fået boosteren, så på et tidspunkt vil vi se smittetallene falde, da de fleste, som typisk bliver smittet, har immunitet,« siger Thomas Benfield.

Hvornår det potentielt sker, står ikke klart. Men som det er nu, så kan det være lyset for enden af coronatunnelen.

»Hvis omikron etablerer sig som den dominerende variant på lang sigt, så kan man håbe på, at det er begyndelsen til enden på pandemien. Men der kan altid komme en ny variant, som udkonkurrerer den, og så står vi med en ny situation,« siger Thomas Benfield.

Håbet deles af Jens Kjølseth Møller.

»Vi må forvente, at omikron og de andre coronavarianter er på vej til at brænde sig selv ud, da mange har mødt dem enten via smitte eller vaccine,« siger han og uddyber:

»Coronavirus kan ende med at blive en kamp, der kommer tilbage år efter år, men giver få symptomer. Og så kan man acceptere, at den kommer tilbage, som vi ser med influenza, som andre år betyder indlæggelser og dødsfald.«