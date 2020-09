15 smittede med covid-19 og flere andre med symptomer får nu Randers Lille Skole til at lukke i en uge.

»Vi kan se, at det bliver uhåndterbart, fordi vi har for mange krydsrelationer, og at der er for mange nye smittede,« siger skoleleder Peter E. Knøss om beslutningen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har fulgt smittesituationen på skolen den seneste uge og besluttede sig natten til lørdag for at lukke skolen, så ikke virussen breder sig yderligere. I en mail til skolens forældre lyder det:

»I dag spørger vi os selv: Kan vi garantere, at vi ikke får flere smittetilfælde at se i ugen, der kommer? Kan vi styre de værste smittekilder, og kan vi sikre at virus snart går over? Vi må desværre svare nej til alle tre spørgsmål.«

Og derfor vil skolens omkring 200 elever fra mandag af modtage nødundervisning foran skærmen derhjemme i håbet om, at ni dage væk fra skolen kan sætte en stopper for virussen.

Det er særligt i skolens 6. klasse, at smitten har fået ram på flere elever, mens der også i 4. klasse er elever, som er testet positive for covid-19. Ifølge Peter E. Knøss tager smitteudbruddet afsæt fra en medarbejder, der har været i begge klasser.

Flere elever og medarbejdere afventer fortsat svar på deres covid-19-test.

At det lige skulle være på Randers Lille Skole, at smitten stak af, havde Peter E. Knøss langt fra forventet.

Alle klasserne har været adskilt, ligesom skolegården har været delt op, og der er blevet vasket hænder flere gange om dagen, lyder det fra skolelederen:

»Vi har nok været duksen i klassen, fordi vi har været meget skarpe på retningslinjerne og har faktisk været lidt forargede over, hvordan det foregår andre steder. Og så rammer det alligevel her. Det er rigtig træls,« siger Peter E. Knøss og fortsætter:

»Det kan bruges som et signalement for, at alle kan blive ramt, og at det er svært, hvis man først får virussen indenfor dørene.«

Skolen har løbende rådført sig med Styrelsen for Patientsikkerhed og Undervisningsministeriet.



Mens Randers Lille Skole holder lukket den kommende uge, må forældrene selv sørge for pasning af børnene, da det ikke er muligt for skolen at tilbyde nødpasning:

'Risikoen for smitte mellem børnene og medarbejderne er alt for stor. Vi er alle i nærkontakt og derfor giver det simpelthen ikke mening p.t,' lyder det i skolens mail til forældrene.

I den kommende uge vil skolen løbende være i kontakt med forældrene, inden der i slutningen af ugen tages stilling til, om smitten på skolen er bekæmpet:

»Min telefon har været rødglødende hele dagen, og jeg forventer, at der forsat vil rulle besked ind om prøveresultater. Vi regner med, at vi kan åbne om en uge, men hvis det ser skidt ud fortsat, så tager vi selvfølgelig bestik af det der fra,« siger Peter E. Knøss, til TV2 Østjylland.