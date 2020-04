I starten af epidemien smittede en person med coronavirus i gennemsnit 2,4 andre. Det er faldet til 0,6.

Smitten med coronavirus er faldet markant de seneste uger, hvor dele af samfundet har været lukket ned, og befolkningen er blevet bedt om at holde afstand til hinanden.

Fagfolk bruger termen smittetryk - eller reproduktionstallet - der siger, hvor mange personer en smittet personer selv smitter.

Tirsdag fortalte Kåre Mølbak, der er faglig direktør hos Statens Serum Institut, at smittetrykket er faldet til 0,6.

Det vil det sige, at en smittet person i gennemsnit smitter 0,6 andre.

12. marts - altså lige omkring den delvise nedlukning af samfundet - var smittetrykket 2,4.

24. marts var det faldet til 1,4, og da statsminister Mette Frederiksen (S) i sidste uge offentliggjorde de konkrete tiltag for at genåbne dele af samfundet, var smittetrykket på 0,9.

Når smittetrykket er under 1,0, vil epidemien over tid blive mindre og mindre. Men regeringen gjorde det før påske klart, at man vil lukke samfundet op - også selv om det vil give et smittetryk over 1,0.

Det er på baggrund af smittetallene, at regeringen onsdag har åbnet daginstitutioner, folkeskolens mindste klasser, dele af ungdomsuddannelserne og givet grønt lys til, at flere privatansatte kan komme tilbage på arbejdspladsen.

Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut sagde tirsdag, at det ud fra smittetallene er forsvarligt med en lille yderligere genåbning, da det kun fører til en mindre stigning i smittetrykket.

- Smittetrykket vil stige fra 0,6 til 0,8 med en lille yderligere åbning. Det vil sige, at vi ikke ser en epidemisk udvikling, men stadig ligger lunt på kurven.

- Det hele står og falder dog med, at man stadig holder afstand. Ellers ser vi en risiko for en "anden bølge", som man ser i andre lande, sagde Kåre Mølbak.

Han uddybede ikke, hvad en "lille yderligere åbning" kunne dække over.

Folketingets partier er i øjeblikket ved at forhandle om, hvilke dele af samfundet der også kan få lov at åbne.

