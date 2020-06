Mindst tre coronasmittede tandlægestuderende har tænkt sig at møde fysisk op til deres eksaminer i juni, vel vidende at de har corona og potentielt kan smitte 90 andre studerende.

»Skolen tager ikke hensyn til os og fastholder eksamen, derfor har vi tænkt os at møde op alligevel og gennemføre eksamen,« fortæller de studerende, B.T. har været i kontakt med, og som ønsker at være anonyme.

B.T. har været i kontakt med i alt fire studerende, som fortæller, at tre af dem allerede er testet positive, og den fjerde mener at være positiv og skal testes mandag. B.T. kender identiteten på den ene studerende, der studerer på 2. semester.

Prodekanen for uddannelse på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på København Universitet, Hans Henrik Saxild, bekræfter situationen. Han modtog en anonym henvendelse fra fire studerende 11. juni, hvor de fortalte om deres smitte og ønskede eksamen rykket.

De tager deres medstuderende som gidsler i den her proces Hans Henrik Saxild

Herefter sendte Hans Henrik Saxild en fællesbesked ud til alle tandlægestuderende, hvor han informerede de andre studerende om situationen og bad de anonyme, smittede studerende om at blive væk fra både undervisning og eksamen.

Men de studerende har altså tænkt sig at møde op.

»Det er ansvarsløst. Jeg vil ikke sige noget grimt om de studerende, for de har nok nogle bevæggrunde. Derfor har vi også prøvet at komme i kontakt med dem. Vi vil gerne have en fortrolig samtale, så vi kan forstå deres problemer, for det er jo udtryk for et eller andet problem. Men hvis studerende bevidst udsætter andre for smittefare, så er det en overtrædelse af universitetets regler. De tager deres medstuderende som gidsler i den her proces,« siger Hans Henrik Saxild.

De to eksaminer var først planlagt til at ligge i juni. Men på grund af corona måtte universitetet rykke dem til august, da det er eksaminer, der kræver fysisk fremmøde. Men da der blev åbnet op for muligheden for fysisk fremmøde under anden genåbningsfase af Danmark, valgte studienævnet på Københavns Universitet at rykke eksamen tilbage til juni.

Og dette er netop grunden til, at de studerende føler sig forurettet og insisterer på at møde op til eksamen. De mener nemlig, at de er tvunget til at bruge et af deres tre eksamensforsøg, hvis de bliver væk fra eksamen.

Men sådan hænger det ikke sammen. Hvis man er forhindret i at møde op til en eksamen på grund af sygdom, kan man fremvise en lægeerklæring, hvorefter man vil blive tilbudt en sygeeksamen. Man mister altså ikke et eksamensforsøg.

B.T. har forsøgt at få dokumentation for, at de studerende er testet positiv for corona. Men de har ikke ønsket at sende dokumentationen, før eksamen er afholdt.

Hvordan kan I forsvare at tage til eksamen med andre elever, vel vidende at I er smittet med corona?

»Det kan vi heller ikke, og derfor har vi også kontaktet ledelsen på skolen, så de kan tage hensyn til os, men det har de valgt ikke at gøre.«

Føler I, at jeres vrede over en fremrykket eksamen retfærdiggør, at I potentielt kan smitte andre med corona?

»Vi er frustrerede og kede af det, over at ledelsen fremrykker en eksamen uden hensyn til de smittede. Hvorfor tilbyder de ikke samme antal forsøg til de syge som de ikkesyge? Hvorfor skal vi straffes for at være blevet syge og komme bagud med skolen?«

Hvilket ansvar vil I føle, hvis andre studerende blev smittet, fordi I mødte syge op til eksamen?

»Vi vil have det rigtig dårligt, men KU har et lige så stort ansvar, for de kan være med til at finde en løsning.«

Hvordan kan KU have et lige så stort ansvar, når det er jer, der vælger at møde op, og KU råder jer til at blive væk?

»Fordi KU kan være med til at finde den bedste løsning for os, så vi ikke føler os presset til at møde op. Vi vil gerne understrege, at vi allerhelst vil være fri for at møde op af hensyn til alle mennesker, men vi vil altså gerne have samme muligheder som de andre, og det er her, KU har et ansvar,« siger de fire studerende til B.T.