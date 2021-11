Trods feber, en sygemelding fra arbejdet og isolation i et sommerhus 100 km væk fra valgstedet, er beskeden fra Gentofte Kommune, at 55-årige Lars Eberhardt bare skal møde op, hvis han ønsker at afgive sin stemme til kommunalvalget.

Det skyldes, at det er en grundlovssikret ret at kunne stemme, selv under en corona pandemi.

Lars Eberhardt synes dog umiddelbart, det lyder som en meget dårlig idé.

»Jeg er virkelig dårlig og har ikke været ude, siden jeg gik i isolation i lørdags, hvor jeg fik de første symptomer og lod mig teste. Det synes jeg er svært at overskue,« siger han.

Ville du møde op for at afgive din stemme, hvis du havde coronavirus?

Han har forsøgt at kontakte Gentofte Kommune for at finde ud af, om der er andre muligheder for at afgive sin stemme. Men det er der ikke – der er nemlig lukket for at brevstemme.

Derfor er eneste mulighed for Lars altså at møde op på selve valgstedet.

»Jeg synes, det er gakgak, at jeg skal bryde min isolation i en digital tidsalder som vores. Det er selvmodsigende, at man skal møde op, når man er isoleret, selvom der bliver taget ekstra forholdsregler på valgstederne,« siger Lars Eberhardt.

Forholdsreglerne består blandt andet i, at man bliver mødt af et såkaldt corona-personale ude foran valgstedet. Cornapersonalet vil bære engangskittel, mundbind, visir og handsker og klar til at hjælpe med at stemmeafgive.

Lars Eberhardt. Foto: Privat. Vis mere Lars Eberhardt. Foto: Privat.

Lars Eberhardt har altid stemt ved valg, og det vil være første gang nogensinde, at han ikke får stemt, siden han blev 18.

»Man har jo længe vidst, at dette valg kom, så jeg forstår ikke, at man ikke har fundet en løsning til dem, der gerne vil bruge deres demokratiske ret. Den er jeg nu frataget, fordi jeg føler mig for syg til at møde frem. Jeg havde glædet mig til at skulle stemme og afgive mit kryds sammen med min 18-årige datter, som skal stemme for første gang,« siger han.

Den 55-årige mand håber på, at myndighederne finder en løsning inden næste valg, gerne digital, så andre ikke skal stå i samme situation som ham.

»Forhåbentlig har vi ikke en pandemi om to år, når vi skal stemme til folketingsvalg. Men der kan jo også være andre sygdomme, som gør, at man ikke fysisk kan komme af sted,« siger han.

Lars, der i øvrigt at vaccineret to gange, håber desuden på snarlig bedring.

Ind til da bliver han i sommerhuset og ser valget hjemmefra i sofaen.