Alle fem regioner var i sidste uge ramt af coronasmitte på plejehjem, hvor der i alt var 199 smittede beboer.

I sidste uge blev der registreret 199 coronatilfælde på landets plejehjem. Det er det højeste antal på en uge under hele coronapandemien.

Det viser en ugentlig opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er samtidig også en markant stigning i forhold til ugen forinden, hvor der var 116 coronatilfælde.

I uge 14 i slutningen af marts og starten af april var der 144 smittetilfælde på plejehjem, hvilket indtil nu var det hidtil højeste tal.

Coronasmitte på plejehjem har også bredt sig til hele landet.

Alle fem regioner havde i sidste uge smittede beoboer på plejehjem, hvor det ugen inden kun var to regioner.

På landsplan var der i sidste uge smittetilfælde på 57 plejehjem. Det er en stigning fra 33 ugen før.

Særligt Region Hovedstaden er hårdt ramt. Tæt på hver femte af regionens plejehjem havde smittede beboer i sidste uge.

I alt har 36 ud af 197 plejehjem i Region Hovedstaden i sidste uge haft smittetilfælde.

De fire andre regioner har under 10 plejehjem været ramt.

20 plejehjemsbeboer døde i sidste uge med coronavirus.

I en lang række kommuner er der indført besøgsrestriktioner eller besøgsforbud på plejehjem.

Hvis der er forbud, må beboerne kun få besøg af den nærmeste pårørende i egen bolig på plejehjemmet.

Ellers kan et besøg ske i et dertil indrettet besøgsrum, hvor højst tre faste nære pårørende må komme, men kun to pårørende i rummet ad gangen.

Ifølge myndighedernes retningslinjer må man dog afholde juleaften på plejehjem med op til 50 beboere og medarbejdere.

Arrangementerne bør dog afholdes i grupper af højst 10 personer.

/ritzau/