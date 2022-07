Lyt til artiklen

»Før corona var det fuld fart fremad. Nu er jeg træt nærmest alle døgnets 24 timer.«

Sådan beskriver 53-årige Dorte Lassen sin tilstand her knap et halvt år efter, at hun første gang fik corona.

I begyndelsen af januar tester Dorte positiv for corona og lægger sig med, hvad hun beskriver som »en hård omgang influenza«.

Problemer med vejrtrækningen, voldsom hovedpine og smerter i kroppen står på i en uges tid.

53-årige Dorthe Lassen kæmper stadig med senfølgerne efter en hård omgang corona.

Men efter de værste symptomer har lagt sig, begynder Dorte at undre sig. For hun føler sig aldrig rigtig helt på toppen igen.

»Jeg har fået det bedre, men trætheden hænger bare ved. Jeg vil alle de her ting oppe i mit hoved, men trætheden kommer hele tiden snigende som et spøgelse,« siger Dorte, der til daglig arbejder som sosu-hjælper.

En gåtur med hunden eller en vagt på arbejdet dræner Dorte, der beskriver sig selv som sund og rask, fuldstændig for energi.

Og netop trætheden på arbejdet kan være et problem for mange, der slås med senfølger efter corona.

I søndags kunne B.T. fortælle, hvordan den tyske sundhedsminister, Karl Lauterbach, advarer om, at senfølgerne efter coronasmitte kan blive et problem for det tyske arbejdsmarked.

Ifølge Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, er det svært at sige noget konkret om, hvorvidt den samme bekymring gør sig gældende i Danmark.

Han pointerer, at coronasenfølger er noget, der i Danmark »svæver lidt i luften« og noget, vi ikke taler så meget om.

»I det hele taget er senfølger en vanskelig problematik. Det er heller ikke noget, vi snakker så meget om, når vi vurderer effekterne af at have en coronaepidemi kørende i samfundet,« sagde han til B.T. i søndags.

Til daglig arbejder Dorthe som sosu-hjælper, og derfor har hun valgt at lade sig vaccinere.

Det er en betragtning, som Dorte Lassen kan genkende. For selvom Dorte stadig slås med senfølger, oplever hun, at folk generelt kigger lidt skeptisk på hende, når hun fortæller om sine symptomer.

»Det kan være skamfuldt at sige det, fordi det er, som om folk ikke helt tror på mig,« siger hun og fortsætter.

»Det er nærmest blevet tabubelagt at sige, at man har senfølger. Men jeg synes, vi skal blive bedre til at acceptere det.«

Da B.T. fanger Dorte på telefonen, er hun desværre blevet ramt af corona igen – denne gang er det dog en mildere omgang.

»Men jeg er da spændt på, om jeg overhovedet kan kravle efter denne omgang,« siger en grinende Dorte.

Ifølge de seneste undersøgelser fra Statens Serum Institut oplever næsten 30 procent af de deltagende danskere stadig et fysisk symptom 6-12 måneder efter tidligere smitte. Her er det særligt smags- og lugtforstyrrelser og udpræget træthed, der er de hyppigste senfølger.

Undersøgelsen bygger på data fra før delta- og omikronvarianterne blev dominerende – og før vaccinationsudrulningen slog igennem.