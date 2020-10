Nok har corona sat sit præg i det danske samfund, og mange holder øje med det daglige smittetal. Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.

2020 har nemlig været året, der har haft det laveste antal døde i de seneste seks år.

Den udvikling kommer blandt andet af, at vi i mindre grad bliver ramt af andre sygdomme og infektioner - som for eksempel influenza. Det skriver TV2 Lorry.

Ifølge ledende overlæge i mikrobiologi på Amager og Hvidovre Hospital, Christian Østergaard Andersen, skyldes det, at vi har fået en bedre håndhygiejne:

»Vi kan tydeligt se, at alle de tiltag, der er blevet sat i værk i forbindelse med nedlukningen af vores samfund har hjulpet. Alt fra god håndhygiejne til brug af værnemidler har gjort, at vi har set et stort fald i antallet af øvrige infektioner, der typisk smitter via kontakt,« siger Christian Østergaard Andersen.

Det er særligt på influenza, som normalt slår mange mennesker ihjel, man kan se forskellen. Christian Østergaard Andersen fortæller nemlig, at sygehusene stort set ikke har set nogle tilfælde af influenza-indlæggelse.

En del af æren for danskernes forbedrede tilstand går dog også til sundhedspersonalet. De skal nemlig også benytte værnemidler og passe ekstra meget på under kontakten med patienten.

Men andre tiltag, som ikke handler om hygiejne, kan også have medvirket til det. Nemlig den begrænsede rejseaktivitet.

På den måde har det været sværere for danskerne at tage sygdomme og bakterier med hjem fra andre lande.

Det kan man for eksempel se tilfælde af MRSA-bakterien. Den får vi typisk gennem myggestik fra en ferie i for eksempel Thailand. Men tilfældene af MRSA er halveret i Region Hovedstaden.