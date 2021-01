»Desværre falder vi mellem to stole – børnene er ikke svenske statsborgere, så Sverige vil ikke have dem. Og danske politikere kan egentlig ikke blande sig i, hvordan svenskerne håndterer deres grænse.«

38-årige Maria Frantzen Sanko, der er dansker, men bosat i Skåne, må i disse dage leje et hus i Danmark, hvis hun vil se sine børn.

For et indrejseforbud i Sverige, der blev indført 21 december på grund af den britiske variant af coronavirus, har medført, at hendes tre børn – hvoraf to af dem er bonusbørn – ikke kan komme ind i Sverige.

»Det er mig helt ubegribeligt, hvorfor man ikke kan lave en lempelse af reglerne. Der er mange dansk-svenske forældre, der ikke kan se deres børn. Det skaber en utryghed,« siger Maria Frantzen Sanko.

Hun har de seneste syv år boet i Sverige med sin nye mand. Hendes eksmand bor stadig i Danmark, og det samme gør hendes nuværende mands ekskone.

Normalt pendler børnene derfor frem og tilbage mellem Sverige og Danmark hver uge, men det kan de altså ikke nu.

Indrejseforbuddet gælder foreløbig til 21. januar, men kan blive forlænget, hvis det skønnes nødvendigt, fremgår det af den svenske regerings hjemmeside.

»Jeg synes, det er problematisk, at man splitter familier ad. Det er i forvejen en turbulent tid, hvor vi beder vores børn om ikke at se deres venner, gå i skole hjemmefra og ikke kramme deres bedsteforældre. De forstår ikke, at de ikke må komme hjem og er kede af det og skuffede. Vi frygter selvfølgelig, at forbuddet bliver forlænget,« siger Maria Frantzen Sanko.

Synes du, svenskerne skulle lempe reglerne for danske skilsmissebørn?

Familien har ikke prøvet selv at blive afvist ved grænsen, men de har venner, der står i samme situation med skilsmissebørn:

»En af mine veninder har en eksmand, der er svensk statsborger. Da han hentede deres store søn ved Hyllie Station i denne uge, blev de opholdt ved grænsen i en time, før sønnen blev sendt tilbage til Danmark. Vi har ikke turdet tage chancen. Vi er bange for, at det vil virke en smule traumatisk at blive afvist i et land, hvor man føler sig hjemme,« siger Maria Frantzen Sanko.

For at se sine børn har Maria og manden mellem jul og nytår fået lov til at låne et sommerhus, hvor de kunne være sammen med børnene nogle dage.

»Vi forstår godt indrejseforbuddet, der er til for at undgå trængsel i de svenske centre og butikker. Men forbuddet rammer skævt, når det skiller mindreårige børn fra deres forældre,« siger hun.

Maria Frantzen Sanko har forsøgt at kontakte de relevante myndigheder både i Danmark og Sverige for at komme problemet til livs.

Udenrigsministeriet i Danmark skriver til Maria, at de svenske myndigheder har ret til at beslutte, hvilke tiltag der skal til for at mindske smittespredning i Sverige.

Og i Sverige lyder svaret, at indrejseforbuddet er et »svært, men nødvendigt valg«.

Maria Frantzen Sanko kan ellers i FNs børnekonvention artikel ni læse sig til, at børn har ret til at bo sammen med deres forældre og at opretholde kontakt til begge forældre.

»(...) og staten skal genskabe kontakten, hvis adskillelse skyldes årsager iværksat af staten,« lyder det i konventionen.

Maria Frantzen Sanko står derfor ekstra uforstående over, at bornholmerne fik lov til at rejse transit gennem Sverige, når hendes børn ikke må komme ind i landet. Det fik bornholmerne ellers ikke lov til, da indrejseforbuddet trådte i kraft.

»Vi er glade for at bo i Sverige. Vi synes, det er vigtigt at holde for øje, at øresundsregionen er tænkt som fællesskabsfremmende, i stedet for at skabe et os-imod-dem-forhold,« siger hun.

Det danske udenrigsministerium oplyser til B.T., at »der er en løbende dialog med Sverige om restriktionerne«.

»Det er fuldt forståeligt, at restriktionerne skaber bekymringer, når de rammer. Men i sidste ende er det Sverige, der bestemmer over deres egen grænse og dermed, hvem der må komme ind i landet,« lyder det fra Udenrigsministeriet.

Pressesekretær for den svenske indenrigsminister, Per Strängberg, skriver til BT i en mail:

»Regeringen er bevidste om, at et midlertidig indrejseforbud får negative konsekvenser. Under denne pandemi har svære beslutninger været nødvendige. Regeringen har fra begyndelsen tydeligt meldt ud, at man kommer til at træffe valg, der er nødvendige for at mindske smittespredning. Det midlertidige indrejseforbud fra Danmark er sådan en nødvendig beslutning.«