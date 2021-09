Antallet af coronarelaterede dødsfald har de senere dage været højere end de sidste mange måneder.

Siden 22. april i år har der primært været 0-2 døde og enkelte dage tre døde.

Men de sidste fire ud af syv dage, har der været fire døde, hvilket ellers ikke er set siden 21. april.

Ingredienserne i den forklaring hedder genåbning, delta-varianten og uvaccinerede.

Det forklarer Søren Riis Paludan, professor i virologi og immunologi ved Aarhus Universitet.

»Kombinationen af den fulde genåbning, delta-varianten og nogle, der ikke er vaccinerede, gør, at der vil være nogle, som kunne have fået en vaccine, som oplever et alvorligt sygdomsforløb, og nogle dør,« siger Søren Riis Paludan, som fortæller, at det primært er uvaccinerede, der er indlagt.

»Nogle fravælger vaccinen, og de er specielt udsatte.«

Om vi går en tid i møde med en stigning i coronarelaterede dødsfald, kan Søren Riis Paludan ikke svare på.

»Nu er der nogle, der begynder at få tredje stik, så dem, der kunne være i risiko for at miste deres immunitet, forbliver imunne,« fortæller han og fortsætter:

»Det kan også være, at det (stigningen i dødsfald, red.) får nogle til at tænke, at man skal tage sin vaccine.«