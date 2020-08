Det såkaldte kontakttal er faldet til én, oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke.

Kontakttallet er faldet til 1, hvilket betyder, at antallet af dagligt nye smittede er stabilt.

Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

Kontakttallet blev tidligere omtalt som smittetrykket.

SSI opgør kontakttallet på flere måder. Udregnes det på baggrund af antallet af smittede, var det på 0,9 og 1,1 i den seneste opgørelse. Den baserer sig på tal fra 14. august.

Udregnes tallet derimod på baggrund af antallet af indlagte, lyder det på mellem 0,2 og 0,8.

Den 6. august oversteg kontakttallet én, hvilket betyder, at smitten begyndte at brede sig. Det skete efter lokale udbrud i Aarhus og Ringsted.

Udbruddet i Aarhus og Ringsted var med til at kontakttallet en overgang lå på 1,5.

Efter udbruddet i Aarhus blev der indført restriktioner herunder krav om mundbind i kollektiv trafik. Det kan have været med til at sænke smitten i Danmarks næststørste by.

Efterfølgende er tiltaget blevet gjort landsdækkende med start lørdag den 22. august.

Tirsdag rundede Danmark to millioner udførte coronatest. Samme dag var der 115 nye tilfælde med coronasmitte.

/ritzau/