I Skive har man ikke haft nye coronatilfælde i ugevis, men den statistik gik fløjten onsdag, da Mohamad Jammal, der er imam, vognmand og indehaver af sin egen bazar fik at vide, at han havde sygdommen. Det skriver Skive Folkeblad, der selv har talt med den erhvervsdrivende imam.

»Jeg var i Aarhus og hente varer til min butik, og så ville jeg testes for at være sikker på, jeg ikke havde corona. Men testen viste sig at være positiv, og det blev jeg selvfølgelig meget overrasket over,« siger Mohamad Jammal.

Mohamad Jammal har gjort som myndighederne foreskriver for at begrænse smitten mest muligt. Han har således lukket sin forretning, Dalgas Mini Bazar, og ligeledes midlertidigt lukket sin vognmandsforretning ned.

Imamen fra Skive skulle også have forestået fredagsbønnen, men det bliver ikke ham alligevel.

Han forklarer til Skive Folkeblad, at det handler om at undgå at sprede smitten, så han skal være så påpasselig som mulig.

Mohamad Jammal forklarer ligeledes, at han ikke ved hvordan og hvor han er blevet smittet. Han er nu isoleret, og resten af hans familie plus de personer, som han har været i umiddelbar nærhed af, skal coronatestes inden for de nærmeste dage.