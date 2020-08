Færre dør, og patienter er indlagt med coronasygdommen covid-19 i kortere tid end i foråret.

Patienter med coronavirus er indlagt i kortere tid, og dødeligheden blandt patienterne er lavere, end da Danmark først blev ramt af virusset.

Det oplyser Region Hovedstaden torsdag i en pressemeddelelse.

- Vi er jo blevet meget klogere, end vi var i foråret.

- Vi kan nu tilbyde patienter flere forskellige former for behandling, som ikke blev anvendt i begyndelsen af pandemien, siger Bjarne Ørskov Lindhardt, der er ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital, i pressemeddelelsen.

En række forsøg har gennem pandemien har givet pote. Især præparatet Remdesivir var genstand for debat, da læger forsøgte at finde en behandling mod covid-19.

- Alle, der bliver indlagt og som har behov for ilt, får Remdesivir. Det har vist sig at have en positiv effekt på dødeligheden.

- Vi ved også nu, at patienter med covid-19 får øget tendens til blodpropper, så derfor får de også blodfortyndende medicin, siger Bjarne Ørskov Lindhardt.

