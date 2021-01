Den nye coronamutation, der blev opdaget i Storbritannien, spreder sig fortsat i Danmark.

Det fremgår af en ny rapport, som Statens Serum Institut (SSI) har udsendt. I den lyder det også, at coronavarianten kan kræve yderligere restriktioner:

»Det er forventningen, at denne virusvariant på grund af øget smitsomhed vil udkonkurrere de andre virusvarianter i løbet af de kommende uger. Erfaringen fra blandt andet England og Irland er, at smittespredningen tager særligt fat, når den udgør mere end 10 procent af de samlede tilfælde,« lyder det i rapporten, som fortsætter:

»Det er på den baggrund usikkert, om de nuværende tiltag er tilstrækkelige til at holde epidemien under kontrol, hvis denne variant, som forventet, spreder sig yderligere.«

Der er nu i alt påvist 86 tilfælde af coronavarianten i Danmark, hvor tallet 28. december lød på 46 personer.

Da det ikke er alle positive coronaprøver, der er blevet sekventeret for at se, om folk er smittet med den nye variant, forventer SSI, at det reelle antal personer, der er smittet med den, kan være ni gange højere.

»Spredning med en mere smitsom virusvariant kan føre til en stejlere epidemikurve med et højere toppunkt. Det nye virus vil sikkert fortsætte med at sprede sig, og det vil betyde, at vi skal styrke vore smitteforebyggende tiltag eller fastholde dem i længere tid for at holde epidemien under kontrol,« siger overlæge og konstitueret faglig direktør Tyra Grove Krause på SSI i en pressemeddelelse.

I en pressemeddelelsen fortæller hun videre, at man for tiden arbejder på at opsætte en ny PCR-test, der specifikt kan påvise én af de særlige ændringer, som denne virus har, så man kan følge udviklingen blandt alle positive prøver tæt på realtid.

»Derudover er vores ekspertgruppe i matematisk modellering i fuld gang med at regne på, hvordan denne virusvariant kan sprede sig alt efter, hvilke restriktioner vi har i samfundet. Og alt efter hvor mange vi kan vaccinere,« siger hun.

Videre forklarer hun, at man håber, at den delvise nedlukning af landet kan mindske smittespredningen med den nye virusvariant:

»Men med tiden vil det udkonkurrere de andre virus, vi har i omløb, fordi det er mere smitsomt. Det kan betyde, at smitten hurtigt blusser op, når man ophæver restriktioner,« siger Tyra Grove Krause.

Den nye virusvariant er i England vurderet til at være 50 til 74 procent mere smitsom end de allerede kendte virusvarianter.

Derfor har man i England indført det højeste niveau af restriktioner fra 20. december 2020 i flere områder af landet.

Efter den nye virusvariant blev opdaget i Storbritannien, er den også blevet påvist i en lang række andre Europæiske lande. Det gælder for eksempel Sverige, Norge, Island, Tyskland, Holland, Frankrig, Italien, Spanien og Portugal.

I de fleste af landene er varianten primært blevet fundet blandt rejsende fra Storbritannien.