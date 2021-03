»Det er ikke så typisk for min alder. Men det skal jo ikke ændre, hvad jeg synes om det,« siger 16-årige Nikolaj Majgaard Sørensen.

En 17 kilo tung racerbil med 10 hestekræfter gemt i motoren ruller – som var den en hund i en snor – utålmodig ved hans side. Med fuldt opladet batteri kører den 80-90 km/t.

»Jeg har før haft den over 100 km/t., uden den var synderligt presset over det. Det er en vild maskine,« siger Nikolaj Majgaard Sørensen, der købte maskinen for to måneder siden.

»Jeg kunne jo ikke have mit firma uden at have en hjernedød bil. Så jeg kørte til Ringkøbing og skaffede mig en ordentlig øse.«

Nikolajs fjernstyrede bil i størrelse 1:5 af en rigtig bil kan køre over 100 km/t. Foto: Sine Bach Jakobsen

Bilen er en 1:5-udgave af en rigtig bil. Inde på værelset er en snes lidt mindre 1:10-biler parkeret side om side i hans trekvartseng. Og i familiens multirum i Holstebro erobrer hans lille business mere og mere plads.

»Elektroniske komponenter primært til fjernstyrede biler. Stik. Gear. Værktøj,« opremser Nikolaj om webshoppen Dansk-RCs udvalg.

Det hele begyndte for godt et år siden, da han som en del af et nytårsforsæt var ved at rydde op i nogle skuffer. Nikolaj fandt et gavekort til en hobbybutik, som han havde fået af sin moster i 15-års fødselsdagsgave. Det udløb ugen efter.

»Så jeg skyndte mig til Viborg og købte min første fjernstyrede bil,« siger han.

Før Nikolaj fik rigtige profesionelle papkasser, brugte han alt, hvad familien samlede sammen: »Jeg har sendt varer i iskasser.«

Kort efter lukkede landet ned, og Nikolaj blev lynhurtigt fanget af sin nye hobby. Og så vil man jo gerne opgradere.

»Jeg fandt ud af, der er nogle mastodonter på det danske 'fjernstyret bil'-marked, som simpelthen styrer priserne og sætter dem enormt højt for at få den størst mulige fortjeneste,« siger han.

I stedet begyndte han derfor at se på kinesiske webshops som AliExpress og Wish. Men der var som regel ingen service eller garanti, og leveringstiden var som regel flere måneder.

»Jeg har lidt næse for handel, så jeg besluttede mig for at kontakte nogle grossister i Kina og fik nogle prøver på forskellige varer hjem,« siger Nikolaj Majgaard Sørensen.

Nikolajs trekvartseng er fyldt op med fjernstyrede biler, som skal sælges videre. Foto: Sine Bach Jakobsen

Han smed et opslag på Facebook: 'Hey, jeg har nogle varer, der nogenlunde er de samme, som man kan købe på AliExpress. Og så er der dansk service og selvfølgelig garanti på.'

»Det var væk på en aften,« siger han.

Den 3. november startede han sin egentlige webshop op, hvor han nu omsætter for omkring 1.000 kroner om dagen.

»Det kører super. Folk har ikke så meget at lave, fordi der er corona. Så de finder deres gamle hobby og passion frem,« siger han.

Og de gamle fjernstyrede biler trænger som regel til en lille makeover. Dimser, som Nikolaj allerede har på lager og derfor hurtigt kan sende.

Han har især tre typer kunder.

»Mødrene, som primært køber til deres børn. Så er der fædrene, som enten køber dem til sig selv eller deres børn. Og så er der de gamle mennesker. Det er gerne mænd 50+, som selv synes, det er pisseskægt at rode med fjernstyrede biler,« siger Nikolaj Majgaard Sørensen.

Til gengæld er der ret få i hans egen aldersgruppe. Men det holder ikke Nikolaj tilbage fra at brænde lidt coronakuller af ude på villavejen.

Vingen på hans største maskine er brækket i et styrt. Foto: Sine Bach Jakobsen

»Den må gerne få et par kolbøtter også ind i hækken. Det har desværre resulteret i, at jeg har brækket vingen på den et par gange,« siger han og konstaterer, at det er dyrt i reservedele.

Men så er det jo smart at have sin egen lille biks med den slags.

»Det er da med til at sponsorere de dele, der bliver brækket på den her bil.«