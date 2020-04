44-årige Signe Lundh driver rejsebureauet Bell'Italia ved Gardasøen i Norditalien.

Men på grund af corona-situationen, som er ekstraordinær alvorlig og særlig kritisk i netop Italien, bruger danske Signe Lundh for øjeblikket en del af sin tid på noget helt andet.

I stedet for som normalt at sælge rejser og vise turister rundt, er hun nu en del af et frivilligt korps, som hjælper med at pakke og personligt levere masker i tusindvis til de mange medborgere i hjemkommunen Castelnuovo del Garda.

Gennem nogle dage har hun været med til at pakke og levere 10.000 ansigtsmasker, der er doneret af en lokal tekstilfabrikant.

Signe har dels gået, dels kørt fra dør til dør, fra hus til hus for at aflevere maskerne med to i hver pakke til hver husstand.

»Det har været så godt at få lov at komme ud. Det må vi ellers kun, når vi skal ud for at handle,« siger Signe Lundh.

Det har vist sig ikke at være helt så simpelt, som det lyder, at pakke maskerne to og to, fortæller hun:

»Vi frivillige kan jo af gode grunde ikke allesammen være oppe på kommunen. Så jeg pakkede mig ind i maske og handsker, hentede min del af maskerne og sørgede for at pakke dem sterilt hjemme hos mig selv,« siger hun.

Nye masker med fem styk per husstand er nu på vej fra regionen Veneto, og Signe Lundh er klar til at pakke flere masker og køre ud og stemme dørklokker igen, hvis eller når der bliver brug for det.

I Signes Lundhs område er specielt klostrene ramt. På ét af dem er stort set alle nonnerne smittede. Også et plejehjem for nonner er ramt af den frygtede coronavirus.

Klostrene har tilsyneladende alle haft besøg fra Rom af en person, som midlertidigt har boet på stederne, og som har bragt smitten med sig.

Myndighedernes senest opdaterede tal – onsdag aften – for antallet af smittede, indlagte og døde i Italien, er på én gang både skræmmende og giver et lille bitte lys i mørket:

Det forsigtigt positive er, at antallet af nye bekræftet smittede nu gennem flere døgn har ligget på et stabilt niveau omkring godt 4.000 personer.

Det skræmmende er, at antallet af dødsofre stadig ligger meget højt. Søndag var dødstallet faldet en anelse i forhold til dagen før til 756 nye ofre.

Men mandag blev der registreret 812 døde, mens der tirsdag døde 834 med covid-19. Onsdag døde der 727 mennesker.

Italien er det hårdest ramte land i verden med hensyn til antallet af smittede og dødsofre.

Ved seneste status er flere end 110.000 personer registreret smittet med coronavirus.

13.155 mennesker i støvlelandet har indtil nu mistet livet med covid-19.