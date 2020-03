Den professionelle fodboldspiller Nadia Nadim, som til daglig scorer mål for Paris Saint-Germain, er parat til for en stund at smide fodboldstøvlerne bagest på hylden og tage lægekitlen på, hvis corona-krisen bliver værre.

Det siger hun i et interview sendt via twitter med en pressekontakt i den franske storklub.

32-årige Nadia Nadim opholder sig i øjeblikket hjemme hos familien i Danmark, hvor hun holder sig isoleret for at undgå smitte.

Alt imens borgerne i bl.a. Frankrig dag for dag kan se, at antallet af smittede, intensivt behandlingskrævende og døde stiger foruroligende hurtigt hver gang, der kommer nye opdaterede tal fra sundhedsmyndighederne.

»Hvis situationen bliver værre, end den er nu, og der bliver brug for læger, så vil jeg helt sikkert melde mig frivilligt til at hjælpe. Så tager jeg den hvide kittel på,« siger Nadia Nadim, som - sideløbende med sin forrygende fodboldkarriere - dimitterede som læge i 2019.

Hun siger videre:

»Min storesøster er også læge, og mine to yngre søstre er sygeplejersker, og de arbejder hver dag. Derudover har jeg mange venner, som er læger, så jeg får mange førstehåndsberetninger om, hvordan situationen er. Så jeg er på en måde midt i det, og hvis der bliver brug for læger, så melder jeg mig,« fastslår hun.

I interviewet drager hun en parallel mellem den frygtede covid-19 og ‘den spanske syge’, der hærgede særligt i Europa for godt hundrede år siden.

Ikke direkte med hensyn til antallet af ofre men med hensyn til pandemiens alvorlighed og smittefare.

»Situationen nu ligner den, man havde dengang. Jeg håber virkelig, at alle tager det her meget alvorligt og bliver hjemme i den periode, det er nødvendigt. Det her er en alvorlig situation, men vi kommer igennem den. Det vil vare nogle uger men ikke hele livet. Så hold modet oppe. ‘Stay strong and stay home’,« lyder opfordringen fra den fodboldspillende læge.