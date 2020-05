Unge står til at blive hårdest ramt af coronakrisen, lyder det fra flere eksperter, som Jyllands-Posten har talt med.

De unge trækker gang på gang det korte strå i økonomiske kriser med udsigt til mange års arbejdsløshed eller dårlig løn. Og coronakrisen er ikke nogen undtagelse, forklarer flere eksperter til Jyllands-Posten.

Der er god grund til at formode at studerende og andre unge er blevet ramt relativt hårdere økonomisk end resten af befolkningen, mener Torben Tranæs, der er forskningsdirektør og professor ved forsknings- og analysecentret Vive.

Ifølge Birthe Nielsen, forsker og lektor i økonomi ved CBS, har de unge endnu ikke erfaring og anciennitet nok til, at det kan betale sig for arbejdspladserne at holde på dem under en krise.

- Mange af de unge er i midlertidige kontrakter eller dem, der er blevet sidst ansat i virksomhederne. Virksomheden kan ofte være interesseret i at beholde dem med mest erfaring. Så det er klart, at mange unge bliver ramt, fordi de simpelthen ikke rigtigt har ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet endnu, forklarer hun.

Erik Bjørsted, der er cheføkonom ved Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, er enig.

- Unge er udsatte, når samfundet bliver ramt - og den her krise er ingen undtagelse, siger han.

At de unge bliver fyret - eller ganske enkelt ikke ansat - kan have store konsekvenser for deres fremtidige jobsøgen.

- Jo længere tid der går, inden du kommer ind på arbejdsmarkedet, desto mere erfaring går du glip af, forklarer Birthe Nielsen.

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom foreslår i et udspil, at regeringen laver en ungepakke, der på flere områder skal hjælpe de unge.

Blandt andet skal der laves en fritidsjobgaranti. Der skal også skaffes flere lærepladser via lønkompensation.

- Vi har brug for, at regeringen stempler ind i diskussionen, siger ungdomspartiets formand, Frederik Vad Nielsen til Jyllands-Posten.

/ritzau/