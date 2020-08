Modeugen skal sparke gang i salget igen i en hårdt ramt tøjbranche, lyder det fra direktøren for modeugen.

I nu fem måneder har coronakrisen hærget verden over, og det har ramt modeindustrien særdeles hårdt.

Tøjet har mere eller mindre hobet sig op på lagre verden over. Forbrugerne har ikke handlet som normalt.

Men søndag kommer en dansk mulighed for at sparke gang i efterspørgslen igen, når Copenhagen Fashion Week afholdes fra søndag 9. august til onsdag 12. august.

Det bliver en anderledes modeuge med håndsprit, masker, afstand, færre gæster og en hel del mindre fysiske modeshows.

Alligevel gælder det nu om at udnytte muligheden, fortæller administrerende direktør for Copenhagen Fashion Week Cecilie Thorsmark, der anser denne modeuge som vigtigere end hidtil.

- Det er lige før, jeg vil påstå, at modeugen er vigtigere end nogensinde. Branchen er i knæ, og modeugen er den vigtigste salgsplatform for dansk mode.

- Vi kan allerede se, at eksporten i de første fem måneder under coronakrisen er faldet med to milliarder kroner. Så kan vi stille med en stærk salgs- og pr-platform, er det vores bidrag til at holde hjulene i gang og give branchen et løft, som er særligt nødvendigt, siger Cecilie Thorsmark.

En anden ting, som coronakrisen kan påvirke, er modebranchens bæredygtighed.

Modeindustrien er et af verdens største erhverv, og den er også en af de største miljøsyndere.

Det anslås, at den står for 20 procent af verdens spildevand, mens den udleder mere CO2 end fly- og shippingbranchen tilsammen.

Især fast fashion, hvor store mængder tøj bliver produceret billigt, sætter sit aftryk på bæredygtigheden. Der fremstilles årligt tæt på 150 milliarder stykker tøj verden over ifølge FN og Greenpeace.

- Noget af det kritiske for modebranchen under coronakrisen er, at man er brændt inde med store varelagre, som har en udløbsdato - i citationstegn - fordi det er sæsonvarer.

- Jeg tror, det har været en øjenåbner for rigtig mange brands, at store varelagre og store produktioner hverken er miljømæssigt eller økonomisk bæredygtigt.

- Uanset hvilken branche, man spørger, har man nok ændret "mindset". Så jeg tror, det kommer til at ændre noget, siger Cecilie Thorsmark.

Sædvanligvis valfarter tøjindkøbere og modeinteresserede gæster fra Europa til København, men det bliver ikke det samme i år, fortæller hun.

En del af de mange modeshows bliver afholdt digitalt, så folk over hele verden kan klikke sig ind og følge med.

Alligevel er der fortsat en række fysiske shows, ligesom tøjet også bliver fremvist på de sædvanlige modemesser.

Sædvanligt kommer der mellem 200-700 gæster til et modeshow. I år bliver det nærmere 50-60 gæster.

Smittefaren burde være lav, lyder det.

- Vi har levet under de her omstændigheder i fem måneder, så det kommer ikke bag på nogen. Det bliver en modeuge, der er tilpasset de anbefalinger og restriktioner, som vi har fra myndighederne, Cecilie Thorsmark.

/ritzau/