Mange er ærgerlige over, at corona har sat en stopper for den traditionelle jul, hvor vi holder i hånd rundt om trækket, hvor vi ses med hele familien og holder julefrokoster. Men for nogle familier har coronakrisen påvirket dem så meget, at der slet ikke er råd til jul.

Sådan er det for Dan Mathiesen. Han havde ikke kunne give sine to børn, Josefine på tre og Valdemar på fire, den jul, som han havde håbet på, hvis det ikke var for julehjælpen. Noget, han aldrig har søgt før.

»Jeg vil jo godt kunne give mine børn en god juleaften, give dem en god oplevelse og skabe nogle gode minder sammen. De er små, så de forlanger ikke så meget, men fik jeg ikke julehjælp, vil der ikke være spenderet på gaver til dem,« siger 33-årige Dan Mathiesen fra Randers.

»Vi havde nok fået mad, men det vil være hverdagsagtigt, og vi vil jo gerne mærke, at det er jul.«

Selvom børnene er små, er det vigtigt for Dan Mathiesen at give dem nogle minder og en helt særlig oplevelse. Foto: Privat. Vis mere Selvom børnene er små, er det vigtigt for Dan Mathiesen at give dem nogle minder og en helt særlig oplevelse. Foto: Privat.

Økonomien i den lille familie er i forvejen snæver. Dan Mathiesen læser enkeltfag på HF og får SU, han er nødsaget till at bruge mange penge på sin dyre ADHD-medicin, og så har han to børn at forsørge også.

Under normale omstændigheder har Dan Mathiesen cirka 3.000 kroner i rådighedsbeløb. Det skal dække mad til tre, uforudsete udgifter, transport, tøjvask og diverse.

Så de perioder, hvor børnene har været hjemsendt fra deres institutioner, har det virkelig kunne mærkes på pengepunge. Der har været mange ekstraudgifter til mad og ture ud af huset for at aktivere de små.

»Det har påvirket os meget. Jeg har brugt mange flere penge, end jeg ellers vil. Jeg ved godt, at det ikke er livsnødvendigt med aktiviteter, men det har jeg prioriteret, for min datter har savnet at være i børnehave og være afsted, og jeg har ikke en familie, med andre små børn.«

Dan Mathiesen har taget sine børn med ud at fodre ænder, med på museum og på naturskolen for at fiske. Ting som alt sammen koster lidt penge. Ikke nødvendigvis mange, men når økonomien i forvejen er presset, skal der ikke meget til.

Derfor har Dan Mathiesen også gået på kompromis med ting til sig selv.

»Jeg har for eksempel valgt tandlæge fra, hvilket jeg ellers virkelig har trængt til, og jeg har nedprioriteret måltider til mig selv. Der har ikke været nogen luksus. Jeg har brugt rub og stup hver måned.«

Men Dan Mathiesens eksempel er ikke enestående. Dansk Folkehjælp, som han har søgt julehjælp ved, oplever, at flere familier i år har måttet søge julehjælp som følge af coronakrisen.

Men nu har Dan Mathiesen fået julehjælp og glæder sig til at holde en jul med alt hvad det indebærer. Foto: Privat Vis mere Men nu har Dan Mathiesen fået julehjælp og glæder sig til at holde en jul med alt hvad det indebærer. Foto: Privat

»Vi har et skyhøjt niveau i år. Vi er oppe over 15.000 ansøgere. Med coronakrisen i en i forvejen smal økonomi kommer der ekstraomkostninger, og derfor slå vi i år nogle meget kedelige rekorder,« siger Klaus Nørlem, generalsekretær i Dansk Folkehjælp.

Dansk Folkehjælp havde ellers i januar regnet med, at antallet af julehjælps ansøgere for første gang i 14 år var stagneret. Men så kom coronakrisen. Sidste år var antallet af ansøgere 14.674 og i år er det 15.070.

Dan Mathiesen har som sagt aldrig søgt julehjælp før, så han havde først mange blandede følelser med det.

»Jeg har altid tænkt, at nogle havde mere brug for det end mig, men jeg blev opfordret til at søge af nogle venner, fordi de havde set, at jeg ikke rigtig havde nogle penge. Så for cirka et par måneder siden fik det op for mig, at det er det, julen står og falder på.«

Med julehjælpen har familien fået et gavekort til Rema1000 på 500 kroner og et gavekort på 1000 kroner til Dansk Folkehjælps egen hjemmeside, hvor man blandt andet kan købe gaver til børnene.

Julehjælpen betyder også, at Dan Mathiesen har fået lavet en afdragsordning ved tandlægen, og fået lavet den tand, som har drillet. Men hjælpen betyder vigtigst af alt, at det bliver jul hjemme ved Familien Mathiesen.

»Jeg tror, julen bliver god i år. Helt sikkert. Nu har jeg fået en idé om, hvilke gaver der skal købes, og jeg har lagt et budget for, hvad for noget mad der skal købes. Det bliver helt traditionelt med and, brunede kartofler, risalamande og hvad der ellers hører til,« siger Dan Mathisen.