Det generelle kontakttal er senest opgjort til 1,1. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag på Twitter.

Med et kontakttal på 1,1 forventer man, at 10 smittede i gennemsnit vil give smitten videre til 11 andre. Med andre ord vil epidemien være tiltagende.

For en uge siden blev det generelle kontakttal opgjort til 0,9.

Samtidig blev kontakttallet for den britiske og mere smitsomme coronavariant - også kendt som B117 - isoleret opgjort til 1,25.

I denne uge er kontakttallet for B117-varianten opgjort til 1,2. Det er dog lidt længere tilbage i tid, oplyser Magnus Heunicke.

- Epidemien ser dermed ud til at være i begyndende vækst.

- Derfor afgørende at genåbning sker trinvist og på sundhedsmyndigheder og eksperters anbefaling, skriver sundhedsministeren i sit tweet.

Onsdag ventes regeringen at melde ud om de restriktioner, der lige nu står til at løbe frem til og med på søndag i denne uge.

— Magnus Heunicke (@Heunicke) February 23, 2021

Regeringen har dog allerede kunnet fortælle, at en gruppe fagfolk har sagt god for blandt andet en regional genåbning af skoler, og at en del af butikkerne kan genåbne.

Det vil dog også have en pris i form af blandt andet flere coronaindlæggelser, advarer fagfolkene. Eksempelvis risikerer antallet af coronaindlagte at stige fra de nuværende cirka 250 til cirka 870 i midten af april. Det vil være mere end en tredobling.

Senere tirsdag mødes Magnus Heunicke og justitsminister Nick Hækkerup (S) med Folketingets partiledere for at drøfte udspillet til en genåbning.

Regeringen er indstillet på at følge anbefalingerne fra fagfolkene, men flere borgerlige partier tilkendegiver før forhandlingerne, at de er klar til at åbne for mere, end eksperterne lægger op til.

/ritzau/