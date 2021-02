Det sidste fernis-tynde lag af coronasamfundssind, der måtte være tilbage, er snart slidt helt i bund hos både høj og lav.

I Kolding, som med stigende smitte og et incidenstal på nu 324,8 er den suverænt hårdest ramte kommune i Danmark, orker man snart heller ikke mere med restriktioner, tætsiddende mundbind, lukkede butikker og ingen flydende øl fra hanerne på værtshusene.

Men selvom netop Kolding må forventes at blive et af de steder, hvor der fra 1. marts bliver lempet allermindst ved en genåbning på grund af det meget høje smittetryk i byen, så holder koldingenserne stadig ud.

I al fald hvis man skal tro de folk, B.T. talte med på gaden tirsdag tæt ved byens centrum.

De fleste af dem vil også fortsat følge opfordringen fra politikere og myndigheder om så vidt muligt ikke at køre ud og handle eller have andre gøremål i andre kommuner, hvis disse bliver åbnet mere end Kolding i de kommende dage.

Martin Johnsen fra Hejls syd for Kolding.Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Martin Johnsen fra Hejls syd for Kolding.Foto: Jens Anton Havskov

Martin Johnsen fra Hejls i den sydlige del af kommunen:

»Vi har faktisk ikke ændret vaner med hensyn til at købe ind her under corona i forhold til før. Vi gør typisk et stort indkøb her i Kolding en gang om ugen, så vi har ikke behov for at køre andre steder hen, selvom der skulle blive mere åbent der,« siger Martin Johnsen.

Sophie Dalsgaard (tv.) og Gitte Dalsgaard, begge Kolding. Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Sophie Dalsgaard (tv.) og Gitte Dalsgaard, begge Kolding. Foto: Jens Anton Havskov

Sophie Dalsgaard og Gitte Dalsgaard, begge Kolding:

»Jeg glæder mig, til jeg kan komme til frisør, men selvom frisørerne skulle få lov at åbne et andet sted end her, og der stadig skal være lukket i Kolding, så venter jeg, til min egen frisør åbner igen. Hende vil jeg blive ved med at støtte,« siger Gitte Dalsgaard.

Hun tilføjer sarkastisk med et grin:

»Ellers kan vi jo bare tage i Bilka. Jeg har hørt, man ikke kan blive smittet derude.«

Hendes datter Sophie har – i øvrigt som sin mor – en kæreste, der er fra Haderslev. Sophie arbejder også i Haderslev, så derfor tilbringer hun megen tid der.

»Så om jeg køber ind der eller i Kolding gør ikke den store forskel. Det kan jeg jo bruge som undskyldning,« som hun siger.

Michael Holt fra Sjølund ved Kolding.Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Michael Holt fra Sjølund ved Kolding.Foto: Jens Anton Havskov

Michael Holt fra Sjølund, der ligger i den sydlige del af Kolding Kommune:

»Jeg arbejder som chauffør og altid til sen aften eller nat. Min kæreste arbejder om dagen, så vi har typisk tre timers overlap, hvor vi er hjemme og sammen med børnene, inden jeg skal afsted. Så med den måde, vores hverdag er på, ser jeg faktisk ikke ret mange mennesker, og derfor vil jeg ikke have noget problem med at køre til en anden kommune for at købe noget, hvis der var behov for det. Det kan jeg ikke se noget forkert i,« siger Michael Holt.

»Generelt forstår jeg dog ikke, at en så stor forretning som Bilka må holde åbent og sælge alle mulige ting, som specialbutikkerne ikke må, selvom det er det, de skal leve af. Det er dybt urimeligt. Jeg synes, det skulle være lige omvendt: De små butikker burde have lov at holde åbent, mens et sted som Bilka skulle være lukket. De små har jo meget lettere ved at begrænse antallet af kunder i forretningen,« siger han.

Yazan Alomour, Kolding.Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Yazan Alomour, Kolding.Foto: Jens Anton Havskov

Yazan Alomour, Kolding:

»Jeg arbejder på en specialskole i Vejle, og jeg har en kæreste i Aalborg, så jeg kommer mange andre steder end her i kommunen. Hvis jeg skulle få brug for et eller andet, som jeg kun kan få et andet sted, så vil jeg være klar til at køre efter det. Jeg ved dog ikke lige, hvad det skulle være. Dét, jeg glæder mig allermest til, er, at Jomfru Ane Gade i Aalborg åbner igen. Så skal vi drikke hele natten,« griner Yazan Alomour.