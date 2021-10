Rusland beder ældre blive hjemme i månedsvis. Letland lukker landet ned i ugevis, og den britiske sundhedschef bønfalder regeringen om nye tiltag.

Coronaen raser stadigvæk i store dele af Europa. Men her i Danmark er vi tilbage i 'normale tilstande' uden nogen som helst restriktioner i en hverdag, hvor vi nærmest har glemt, hvordan vi levede for godt seks måneder siden.

B.T. har spurgt tre prominente coronaeksperter, som vi alle lærte at kende i løbet af det herrens år til halvanden, hvordan det kan være, at vi har det så godt, når vores 'naboer' stadigvæk kæmper med den frygtede virus.

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi

»Svaret er entydigt og klokkeklart. Vacciner. Vi er heldigvis rigtig godt stillet i Danmark i forhold til antal vaccinerede, og det er hele hemmeligheden. Når man ser lande som Rusland og Letland lukke ned igen, er det ikke overraskende, når man ser på deres vaccinationsandel, der ikke har rundet 50 procent endnu.«

Allan Randrup Thomsen, professor i virusinfektioner og immunforsvaret

»Vi er i en god situation. For det første er smittetallet forholdsvist langt nede årstiden taget i betragtning. For det andet – og muligvis endnu vigtigere – så er det 'de rigtige', der bliver smittet. Dem, der bliver smittet lige nu, er dem, der ikke skal indlægges, og som ikke nødvendigvis dør af virussen. Det kan man også tydeligt se på indlæggelsestallet i forhold til i vinter.«

Nils Strandberg Pedersen, tidligere SSI-direktør

»Grundlæggende er jeg godt tilfreds med den danske tilstand angående corona. For at jeg skal blive rigtig glad, vil jeg gerne have halvdelen af dem, der ikke er vaccineret, at de bliver vaccineret. Men så snakker vi også det helt optimale billede.«

Den samlede vaccinationenstal ligger lige nu på omkring 75 procent. Af dem, der har fået tilbudt vaccinen, ligger tallet på cirka 85 procent.

B.T. har ligeledes hørt de tre herrer, om vi, danskere, i løbet af vinteren kan se frem til restriktioner, som vi har set det sidste halvandet år.

Hans Jørn Kolmos

»Det tror jeg ikke. Jeg tror dog godt, vi kan vænne os til at spritte hænder af. Det er en lille ting, der kan forbedre det samlede helbredsbillede i Danmark. Men jeg tror ikke, vi skal frygte en nedlukning i stil med i vinter. Overhovedet ikke.«

Allan Randrup Thomsen

»Jeg vil ikke udelukke en restriktion som mundbind i offentlig transport. Det vil ikke kun være på grund af corona i så fald, men på grund af en række luftvejsinfektioner. På den kan vi også holde erhvervslivet i live ved at begrænse infektion i befolkningen.«

»Og så er det vigtigt at huske, at corona altså ikke pludseligt er blevet helt ufarligt. Jeg kan godt frygte for dem, der ikke er vaccineret i aldersgruppen 40-65. Det tal er stadig for højt i forhold til resten af aldersgrupperne. Jeg er ikke bange for dem på landets vegne og virussens floreren, men jeg er bekymret for dem på individets vegne.«

Nils Strandberg Pedersen

»Vi kan nok godt komme til at se, at en skole eller et område lukker ned i en kort periode, men ikke noget vildere end det. Det vil overraske mig meget, hvis vi får lignende tilstande som i vinter eller i starten af pandemien.«