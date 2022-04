De er blevet kaldt landsforrædere og har modtaget dødstrusler.

De seneste to år har flere af landets coronaeksperter måtte lægge øre og ryg til ikke så lidt, når bølgerne i debatten er gået højest.

Forleden modtog et par af dem dog en anderledes opløftende besked fra Dronningen.

Majestæten benyttede nemlig sin fødselsdag 16. april til at hædre et par af de forskere, som blev landskendte under coronapandemien.

Hendes Majestæt Dronningen har udnævnt mig til Ridder af Dannebrogsordenen. Blev oversendt ifm Dronningens fødselsdag d 16.4.2022. Er taknemmelig og ydmyg over denne anerkendelse. pic.twitter.com/hDu1l9xPSB — Jens Lundgren (@ProfJLundgren) April 20, 2022

Coronaekspert Jens Lundgren er blandt de topforskere, som er blevet belønnet med ridderkorset for sin indsats.

Til daglig er han professor i infektionssygdomme på rigshospitalet i København, men under coronapandemien han blev landskendt som en af de eksperter, der jævnligt optrådte i medierne.

Forleden blev han tildelt Ridder af Dannebrogordenen af dronning Margrethe. Det skriver han selv på Twitter.

»Er taknemmelig og ydmyg over denne anerkendelse,« skriver han i et tweet.

Også Michael Bang Petersen fra HOPE-projektet, som undersøgte borgernes adfærd under coronakrisen, er blevet tilkendt den fornemme ære.

Michael Bang Petersen er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og modtager anerkendelsen for et »omfattende bidrag på en meget central post« under pandemien.

»Jeg er stolt og taknemmelig for at have tjent samfundet og videnskaben i denne kritiske periode. Det ville ikke have været muligt uden hjælp fra så mange,« skriver han på Twitter og takker samtidig en række af sine kolleger.

Netop HOPE-projektet har også kastet lys over nogle af de konsekvenser, det har haft for coronaeksperter og forskere at deltage i debatten.

The Queen has named me Knight of the Order of Dannebrog for an "extensive contribution on a very central post" during the pandemic.



I am proud & thankful to have served society & science in this critical period. It would not have been possible without the help of so many. (1/2) pic.twitter.com/kxz5r7FFjc — Michael Bang Petersen (@M_B_Petersen) April 19, 2022

Flere af dem blev udsat for voldsomme personangreb fra især coronaskeptiske danskere og oplevede, at det havde store personlige konsekvenser at deltage i debatten og oplysningen omkring covid-19.

Chikane, telefonopkald med dødstrusler og beskyldninger om landsforræderi var bare nogle af de ting, som flere eksperter blev beskyldt for i mails, opringninger og sms'er.

Jens Lundgren valgte sidste forår at trække sig fra debatten, fordi han ikke mente, at der var tale om en krise længere.

En følger skriver på Michael Bang Petersens profil, at forskeren efter hans mening burde have fået elefantordenen efter alt det, han har været igennem.