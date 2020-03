Mens der endelig viser sig et lillebitte lysglimt i mørket i det hårdt plagede og corona-ramte Italien, fordi tallene for smittede og døde nu tre døgn i træk er gået svagt nedad, slås de lærde om, hvad der er årsagen til, at netop Italien og særligt regionen Lombardiet er Europas epicenter for den frygtede virus.

Nogle af støvlelandets fremmeste virologer og eksperter på området er ganske simpelt ikke enige om, hvilken eller hvilke årsager der kan være til, at tragedien slår så hårdt i Lombardiet.

Et bundærligt svar fra Guido Silvestri, som er en bredt anerkendt italiensk videnskabsmand, der til daglig leder undervisningen på Fakultetet for Mikrobiologi og Immunologi ved Emory University i Atlanta i USA, skærer det ud i pap:

»Min analyse indeholder flere spørgsmål end svar. Vi ved i øjeblikket ikke, hvorfor covid-19's dødelighed er så høj i Norditalien. Men analysen kan samlet set være nyttig til at finde forklaringerne på en situation, som er både overraskende og alarmerende,« skriver han på Facebook.

En anden ekspert på området, virologen Ilaria Capua, som underviser på universitetet i den særligt hårdt ramte by Bergamo, spekulerer i, at der kan være en sammenhæng mellem corona-dødsofrenes hidtidige brug af antibiotika.

Men denne teori er straks blevet afvist af en tredje ekspert, Massimo Galli, som er professor i infektionssygdomme ved Statsuniversitetet i Milano.

»Vi bemærker ikke nogen indflydelse på de patienter, som vi har data for. Langt de fleste patienter er døde af en viral lungebetændelse,« siger Massimo Galli til Corriere della Sera.

Og en fjerde virolog, Maria Rita Gismondo, som leder det mikrobiologiske laboratorium på Sacco-hospitalet i Milano, er røget ind i en regulær shitstorm og har ligefrem fået en tjenstlig påtale.

Det er sket efter, at hun i sidste uge kom med denne offentlige udtalelse:

»Der sker noget underligt. I Lombardiet er der en aggression, der ikke kan forklares. Alle hypoteser kan være gyldige. Og én er, at virussen måske er muteret.«

Men professor Gismondo blev altså kraftigt imødegået af PTS, der er sammenslutningen af læger og videnskabsmænd, som arbejder på at knække corona-koden.

Førstnævnte virolog, Guido Silvestri, erkender på den ene side, at han ikke ved, hvad der ligger bag den norditalienske tragedie, men på den anden side mangler han bestemt heller ikke bud på baggrunden.

Faktisk opremser han ikke færre end ni mulige årsager til, at antallet af smittetilfælde og dødsofre for covid-19 er løbet så meget af sporet. Og fem af de ni har ifølge ham haft særlig betydning:

For det første var der alt for mange mennesker, som for sent blev diagnosticeret som corona-smittede, og derfor blev smitten spredt bredt ud, inden man for alvor fik taget hul på at forsøge at inddæmme og standse smittekæden.

Og i direkte forlængelse af det blev det skræmmende hurtigt kritisk med mangel på kapacitet på hospitalerne.

Professoren peger også på Italiens markant mange ældre borgere. For Italien har Europas ældste befolkning og er på verdensplan kun overgået af Japan.

Italienernes måde at leve på med tæt omgang både socialt og fysisk mennesker imellem er også blandt hovedårsagerne, mener Silvestri.

Han nævner som eksempler på den fysiske del bedsteforældres hyppige pasning af børnebørn og kindkys og varme omfavnelser på kryds og tværs.

Og så er der den italienske måde at leve og bo tæt sammen på med flere generationer under samme tag.

Melinda Mills, professor i demografi ved Oxford University, har lavet en undersøgelse om familiemønstre i blandt andet Italien. Resultatet af undersøgelsen underbygger netop sidstnævnte pointe:

»I Italien har mere end 25 procent af borgerne, som er over 65 år, stadig et af sine børn boende i husholdningen. Til sammenligning gælder det kun fem procent i Danmark,« har Melinda Mills tidligere forklaret til tv2.dk.

Mens de lærde slås verbalt i de italienske medier, og de selvsamme læger samtidig – iklædt maske, visir, handsker og beskyttelsesdragt – kæmper med alt, hvad de har for at vinde corona-kampen, holder italienerne stærkt bekymret vejret.

For selv om de seneste tal giver håb og forsigtig optimisme, ser Italien ind i en skræmmende virkelighed, hvor landet inden for det seneste døgn nu er nået op over 11.500 døde som følge af covid-19.

Heraf har Lombardiet alene over 6.000.