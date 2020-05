En række køretøjer ladet med coronatest skal understøtte arbejdet med prøvetagning og smitteopsporing.

Fredag vil den første af en række mobile testkøretøjer tage ud på en køretur for at teste borgere for coronavirus.

Testbilerne skal assistere med prøvetagning og smitteopsporing hos eksempelvis svækkede borgere.

De kan nemlig have svært ved selv at komme frem til klinikker eller telte for at få foretaget en test.

Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

- For at kunne opspore smittekæder overalt i landet har vi brug for decentrale løsninger, så vi kan teste et bredt udsnit af befolkningen. Vi har et lavt smittetryk i Danmark, og vi er nu et af de lande i verden, der har testet flest personer per indbygger.

- Det skal vi fortsætte med, og her kan det mobile testkøretøj spille en vigtig rolle i forhold til aktiv smitteopsporing, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

Testbilerne skal ses som et supplement til de testtelte, der er rejst rundt omkring i landet, hvor man kan blive testet for virus.

Meningen med testbilerne er også at overvåge smitten i samfundet.

De skal ligeledes være med til at slå ned på smittekæder ved at opspore og teste nære kontakter til smittede.

Sundhedsmyndighederne vil i samarbejde med Testcenter Danmark og regionerne løbende vurdere behov for testbiler i et givent område.

De kan etableres alle steder, hvor der er et behov.

Det kan eksempelvis være i kommuner, hvor der ikke er testfaciliteter.

Testbilerne etableres, kort efter at regeringen præsenterede en række nye tiltag mod coronavirus.

Således er man gået i gang med oprettelsen af en styrelse, der blandt andet skal sikre nok testkapacitet.

Samtidig skal en ny hotline bruges til at opspore smittekæder.

Desuden er der en smittesporingapp på vej til danskernes mobiltelefoner.

/ritzau/